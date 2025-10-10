Более двух тысяч голов домашней птицы погибло за месяц в селах Павлодарской области

Для выяснения причины падежа материал направлен на исследование в Астану

Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В частных подворьях Павлодарской области за период с 3 сентября по 8 октября погибло 2256 голов птицы, сообщили в областном управлении ветеринарии.





Заболевание и падеж домашней птицы произошли в 44 частных подворьях, расположенных в 8 населенных пунктах: в селах Жанакурлыс, Коржынколь, Алтай района Тереңкөл, в селе Шилекты Актогайского района, в селе Орловка Щербактинского района, в селах Жанажулдыз, Церковное Железинского района и селе Северное Иртышского района.





В настоящее время причина гибели птицы не установлена. Для проведения исследования патологический материал направлен в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астану. Биоматериал проверят на высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, пастереллез и сальмонеллез.





Ветеринарной службой на местах проводится ежедневный обход дворов с целью точечного лечения домашней птицы, учета и утилизации трупов павших птиц. Ситуация находится на постоянном контроле", - добавили в управлении ветеринарии.