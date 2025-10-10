09.10.2025, 14:44 53296
Более двух тысяч голов домашней птицы погибло за месяц в селах Павлодарской области
Для выяснения причины падежа материал направлен на исследование в Астану
Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В частных подворьях Павлодарской области за период с 3 сентября по 8 октября погибло 2256 голов птицы, сообщили в областном управлении ветеринарии.
Заболевание и падеж домашней птицы произошли в 44 частных подворьях, расположенных в 8 населенных пунктах: в селах Жанакурлыс, Коржынколь, Алтай района Тереңкөл, в селе Шилекты Актогайского района, в селе Орловка Щербактинского района, в селах Жанажулдыз, Церковное Железинского района и селе Северное Иртышского района.
В настоящее время причина гибели птицы не установлена. Для проведения исследования патологический материал направлен в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астану. Биоматериал проверят на высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, пастереллез и сальмонеллез.
Ветеринарной службой на местах проводится ежедневный обход дворов с целью точечного лечения домашней птицы, учета и утилизации трупов павших птиц. Ситуация находится на постоянном контроле", - добавили в управлении ветеринарии.
10.10.2025, 11:10 17646
Полицейского накажут за грубое обращение с пожилой женщиной
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейского могут наказать за грубое обращение с 77-летней женщиной при выселении, сообщает телеканал tv7.
Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Идет следствие", - пишет источник.
По словам главы ДП Алматинской области Мейрама Абикеева, женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт.
При этом действия полицейского, допустившего грубое обращение, являются недопустимыми. По данному факту назначено служебное расследование, и виновные будут привлечены к строгой ответственности. Ход проверки находится на моем личном контроле", - заявил Абикеев.
Также стоит отметить, что уже прошло более месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.10.2025, 13:08 56656
Рабочего завалило грунтом при ремонте канализации в Жезказгане
Фото: Depositphotosl
Жезказган. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий погиб при ремонте канализации в Улытауской области Казахстана. Мужчину засыпало грунтом в вырытой траншее.
Информация о трагедии появилась в соцсетях.
Очередная трагедия при проведении коммунального ремонта произошла на улице Железнодорожная. Во время земляных работ сотрудника подрядного ТОО "Бектан" завалило грунтом на глубине около двух метров. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть 50-летнего мужчины", - пишет источник.
ЧП прокомментировали в полиции Жезказгана.
Возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 3, УК РК "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека", - сообщили в департаменте.
Напомним, ранее, 1 октября, двое рабочих погибли при ремонте канализационных труб в Караганде. 18-летнего юношу и его 41-летнего коллегу также завалило грунтом.
В конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли на рабочем месте.
09.10.2025, 11:35 59256
Шесть человек погибли при пожаре в Павлодарской области
Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек погибли во время пожара в поселке Солнечный Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
Личности погибших устанавливают.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт службы "101" областного ДЧС сегодня утром.
На место происшествия выехали противопожарные формирования Павлодарской негосударственной противопожарной службы ГРЭС-2, а также пожарного поста поселка Солнечный. Из дома вынесли восемь газовых баллонов по 27 литров. Пожар тушили 30 огнеборцев на десяти машинах", - сообщили в ДЧС.
Дом полностью охватило огнем, частично обрушилась кровля. Пламя также распространилось на прилегающие хозяйственные постройки, охватив общую площадь 920 квадратных метров.
На момент пожара в доме находились семь человек. Один из них, 53-летний мужчина, самостоятельно выбрался из огня. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. На месте происшествия обнаружили тела шестерых погибших", - сообщает источник.
По факту пожара ведется следствие.
Напомним, в ЗКО в июне этого года при пожаре в частном доме погибли пятеро детей.
08.10.2025, 16:30 76871
В Мангистауской области погиб срочник
Фото: gov.kz
Актау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
По предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. Органами полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
08.10.2025, 12:52 81991
Около 2 тысяч жителей Астаны остались без газа из-за частной строительной компании
Фото: АО QazaqGaz Aimaq
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане жители нескольких домов остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании, сообщает пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq".
Минувшей ночью на пересечении улиц Өзбекали Жанибек и проспекта Р. Кошкарбаева был поврежден газопровод АО "QazaqGaz Aimaq", который обеспечивает газом 1898 абонентов. Причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой. В ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа", - сообщили в компании.
На место выехали три аварийные бригады АО "QazaqGaz Aimaq" и две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала.
Газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду", - заявили в компании.
Там напомнили, что любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.
Ранее в Алматы жители свыше 10 тысяч квартир и домов остались без газа из-за повреждения газопровода в Турксибском районе. Земляные работы проводили неизвестные лица для прокладки канализационных труб.
08.10.2025, 10:43 84716
В Кызылординской области школьник получил ножевые ранения
Кызылорда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде на школьника напали с ножом. В департаменте полиции области сообщили о начатом расследовании по данному факту.
Полицией по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.
Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.
Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
06.10.2025, 09:17 140146
Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Координаты эпицентра 42.270º с.ш. 71.378º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5,9", - говорится в сообщении.
Землетрясение ощущалось:
- в селе Бауыржана Момышулы Жамбылской области ощущались толчки силой 4 балла;
- в Таразе - 4 балла;
- в селе Сарыкемере Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Аса Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Турара Рыскулова Туркестанской области - 4 балла;
- в Ленгере Туркестанской области - 3 балла;
- в Каратау Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Манкенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Аксукенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Кулане Жамбылской области - 3 балла;
- в Шымкенте - 3 балла;
- в селе Мерке Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Казыгурте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Темирлановке Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Шаяне (Чаян) Туркестанской области - 3 балла;
- в Жанатасе Жамбылской области - 2 балла;
- в Сарыагаше Туркестанской области - 2 балла;
- в Арысе Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Абай Туркестанской области - 2 балла;
- в Шу Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шолаккоргане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Толе Би Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шаульдере Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Мойынкуме Жамбылской области - 2 балла;
- в Кентау Туркестанской области - 2 балла;
- в Туркестане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Кордай Жамбылской области - 2 балла;
- в поселке Мырзакенте Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Шорнаке Туркестанской области - 2 балла;
- в Жетысае Туркестанской области - 2 балла;
- в Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в МЧС.
После землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и Шымкента создан оперативный штаб.
На совещании в командном центре МЧС сообщили, что специалистами филиала "Казселезащиты" проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
04.10.2025, 16:15 180951
В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа
Фото: Минобороны РК
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2025 года в воинской части 5571 солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.
Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - проинформировали в пресс-службе.
Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
