28.08.2025, 12:17 24261
Два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли на рабочем месте
Два изолировщика погибли из-за опрокидывания автовышки
Рассказать друзьям
Шымкент. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
26 августа 2025 года в 14.30 на территории ГФХ ТСЦ произошел несчастный случай со смертельным исходом. В результате опрокидывания автовышки погибли два изолировщика подрядной организации ТОО "КРС Астана", - сообщает пресс-служба завода.
Причину происшествия выясняет созданная рабочая группа. Завод продолжает работать в штатном режиме.
Руководство ТОО "ПКОП" выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Дополнено 28.08.2025, 14.00
По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании расследования по делу будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.
Ранее в Караганде погибли двое рабочих водоканала. Мужчины спустились в канализационный люк и отравились ядовитыми парами.
Напомним, в Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности. Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на промышленных объектах.
новости по теме
28.08.2025, 19:27 14046
В Акмолинской области подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП
Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы
Рассказать друзьям
Кокшетау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Макинск подросток 2009 года рождения, управляя мотоциклом, в ходе движения не справился с управлением и допустил падение. В результате несовершеннолетний получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование.
Напомним, свыше 650 нарушений, совершенных водителями мопедов и электросамокатов, выявили полицейские в ходе рейдов в Астане и Алматы. В городах проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мопед".
28.08.2025, 12:37 22956
Автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая авария с участием автобуса произошла в Алматы.
В дежурной части местной полицейской службы сообщили, что ДТП произошло в 10.20 в Алмалинском районе Алматы.
Водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на пересечении с улицей Курмангазы допустил столкновение с впереди едущим автомобилем марки "Фольксваген", который по инерции выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с еще двумя автомашинами. Итого в ДТП попали четыре транспортных средства", - рассказали в полиции.
За медицинской помощью обратился водитель Фольксвагена. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Алмалинского района.
Ранее в Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом.
В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
27.08.2025, 16:23 50611
У сбившего шестерых детей водителя подтвердили эпилепсию
По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено
Рассказать друзьям
Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У виновника смертельного ДТП в Бестереке подтвердили эпилепсию, сообщает "Казахстанская правда".
На первом заседании суда стало известно, что у 55-летнего водителя, сбившего шестерых детей, подтвержден диагноз эпилепсия. Мужчина состоит на учете по категории "Д" - ее присваивают пациентам с частыми приступами. По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено. Если экспертиза подтвердит стойкую ремиссию, их могут вернуть. В противном случае его полностью лишат права управления автомобилем", - пишет источник.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
27.08.2025, 10:00 58951
Жители Мангистауской области ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 27 августа в 01.33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщили в МЧС.
Эпицентр землетрясение расположен на территории России. Магнитуда MPV 5,2.
Подземные толчки силой 2 балла ощущались в 209 км от Актау в Мангистауской области.
26.08.2025, 13:47 88556
Я убежден, что мама жива - сын альпинистки Натальи Наговицыной просит ее спасти
Фото: telegram/baza
Рассказать друзьям
Бишкек. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сын альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Республике Кыргызстан с просьбой спасти его мать.
Обращение мужчины опубликовал Telegram-паблик Baza.
Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (на опубликованном видео, действительно, видно, как Наговицына машет рукой из палатки - прим.ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", - написал Михаил Наговицын в своих соцсетях.
По данным источника, сегодня на пике Победы прогнозировался ясный день, частная компания планировала запустить дрон, чтобы выяснить, жива ли альпинистка. А затем итальянский пилот должен был попробовать подлететь к ней и забрать на вертолете. Однако прогноз погоды оказался неверным и спасательную операцию пришлось свернуть. Сейчас ни местное МЧС, ни частная компания уже не дают положительных прогнозов по спасению Наговицыной. Вернуться за ней можно будет только в следующем году, когда снова откроется сезон восхождений на пик Победы.
Напомним, Наговицына уже почти две недели находится одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой. Операции по ее спасению закончились неудачно из-за сложных погодных условий. Эксперты полагают, что альпинистка не выжила.
26.08.2025, 09:47 94851
В аэропорту Алматы мужчина совершил самоподжог Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 25 августа в терминале внутренних рейсов Т1 Международного аэропорта Алматы произошел инцидент с одним из пассажиров, который предпринял попытку самоподжога, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация. Дальнейшее разбирательство ведут правоохранительные органы. Отмечаем, что данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации городской больницы № 4. Пациент получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу Минздрава РК.
Дополнено 26.08.2025, 14.00
Руководитель турфирмы Nur Ai, в офисе которой произошел инцидент, рассказала детали происшедшего.
Он зашел, попросил телефон, стал звонить кому-то по нему, говорил то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наш агент попросила выйти, он ее выпустил, а потом поджег себя", - написала Гульмира Садвакасова на странице в соцсетях.
Она также уточнила, что мужчина "не просил поменять билет, только попросил телефон".
Мы его не знаем, просто клиент, у агента не было с ним конфликта", - добавила Гульмира Садвакасова.
25.08.2025, 12:04 119406
В Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
Рассказать друзьям
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Четырнадцать человек попали в больницу из-за аварии с автобусом.
Кадры ДТП появились в соцсетях.
По данным управления общественного здравоохранения столицы, авария произошла на проспекте Кабанбай батыра.
14 человек были доставлены в городские многопрофильные больницы и Национальный центр координации экстренной медицины", - сообщили в управлении.
Часть пострадавших получила амбулаторное лечение, остальные остаются под наблюдением и проходят дополнительное медицинское обследование.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
25.08.2025, 10:34 110531
В Казахстане пассажирский поезд столкнулся с грузовым вагоном: пассажиры получили травмы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пассажирский поезд № 107 сообщением Жезказган - Астана столкнулся с грузовым вагоном, сообщает пресс-служба национальной компании "Казахстан темiр жолы".
На перегоне Кызылжар - Туйемойнак машинист пассажирского поезда № 107 сообщением Жезказган - Астана при скорости 12 километров в час за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения. Поезд возобновил движение", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не зафиксировано.
Причины происшествия расследуются. Для установления обстоятельств на место выехала комиссия", - добавили в КТЖ.
В пресс-службе ДП на транспорте также прокомментировали инцидент.
По столкновению грузового состава с пассажирским поездом сообщением Жезказган - Астана возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время проводится расследование. Жертв нет", - заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.08.2025, 08:42Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг 28.08.2025, 10:1954186В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий 28.08.2025, 12:1148196Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев 28.08.2025, 11:0645136Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 28.08.2025, 13:1044966Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года 22.08.2025, 17:00В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки254441В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки 23.08.2025, 09:53222731Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана 24.08.2025, 09:23212251В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов 22.08.2025, 10:36209466Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году 24.08.2025, 15:10205106В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге 13.08.2025, 18:37499121Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467716В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18406351Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400591В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10389271Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?