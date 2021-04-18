Грузовик затянуло в грязевую яму в Акмолинской области: водитель погиб

КОКШЕТАУ. 17 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области водитель автомашины "Шансиман" погиб, когда грузовик затянуло в грязевую яму вблизи размытой дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 апреля в Шортандинском районе, вблизи села Бектау, на проселочной дороге в результате разлива талых вод часть автодороги размыло. Водитель, управлявший автомашиной "Шансиман", направлялся на щебеночный завод и застрял в грязи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По информации ведомства, при попытке вытянуть грузовик с помощью бульдозера и троса, из-за тяжести размыва автодороги кабина автомашины ушла под воду. Затем и вся автомашина погрузилась в искусственный водоем. В результате несчастного случая водитель скончался на месте происшествия.

Тело мужчины направлено в морг Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, часть 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

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