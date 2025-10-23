22.10.2025, 12:56 62011
К расследованию насилия над 15-летней девочкой подключились МВД и прокуратура
На месте работает региональный уполномоченный
Туркестан. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала преступление против половой неприкосновенности девочки в Туркестанской области.
По ее словам, в настоящее время к расследованию подключились МВД и прокуратура области.
Девочка родила в январе, заявление от мамы по факту поступило в октябре. При этом, когда девочка родила в Астане, больница сообщила в полицию города. Департамент полиции столицы зарегистрировал в КУИ и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако отдел полиции Келесского района списал его в номенклатурное дело. По данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку. На месте работает региональный уполномоченный", - написала Закиева в Instagram.
Напомним, в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. По факту возбуждено уголовное дело.
23.10.2025, 14:33 381
Беспилотник взорвался на западе Казахстана
Минобороны усилило контроль за воздушным пространством
Уральск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения, сообщает Министерство обороны РК.
Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство совместно с уполномоченными органами устанавливает обстоятельства инцидента и происхождение объекта.
Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, в сентябре российские пограничники задержали партию беспилотников, которую пытались ввезти из Казахстана в Росиию.
В феврале 7 беспилотников атаковали нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская", в результате чего она была выведена из эксплуатации.
23.10.2025, 13:53 976
Поезд едва не столкнулся с легковыми авто в Акмолинской области
Фото: КТЖ
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Машинист пассажирского поезда едва избежал столкновения с легковыми авто на участке Астана - Ерейментау в Акмолинской области.
Инцидент произошел 22 октября 2025 года в 16.27.
На перегоне Едыге - Ерейментау машинист пассажирского поезда при движении со скоростью 108 км/ч применил экстренное торможение на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде. Причиной стал внезапный выезд трех легковых автомобилей на пути перед движущимся составом. Благодаря профессиональным и оперативным действиям локомотивной бригады наезд удалось предотвратить", - говорится в сообщении АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Нарушители скрылись с места происшествия. Поезд проследовал далее по маршруту с опозданием на 7 минут. Информация о нарушении передана в правоохранительные органы.
Причина инцидента - нарушение водителями правил дорожного движения", - подчеркнули в компании.
Напомним, три человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Карагандинской области.
В июле водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом в Шымкенте.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
23.10.2025, 12:23 33721
Жители Алматы получили оповещение о землетрясении Дополнено
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы снова получили на сотовые телефоны национальное оповещение о землетрясении.
По данным МЧС, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" в 12.20 по времени Астаны.
Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - сообщили в ведомстве.
Магнитуда MPV 4.9. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено 23.10.2025, 13.09
В ДЧС Алматы заявили, что уведомление о сейсмособытии было сформировано автоматически.
Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме", - пояснили в департаменте.
Там добавили, что работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается.
Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения", - рассказали в ДЧС.
Ранее землетрясение силой от 2-4 баллов были зафиксировано 6 октября. Также алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении 21 сентября. Однако подземные толчки в городе не ощущались.
23.10.2025, 11:20 35686
12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 23 октября, на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа Актюбинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 12 человек, сообщили в областном департаменте полиции.
По информации полиции, на трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели", пять человек доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Установлено, что пассажирская автомашина "ГАЗель" официально осуществляла перевозку пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, в сентябре на дорогах Казахстана произошло сразу три крупных ДТП, жертвами которых стали 25 человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу.
В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
После страшных аварий МВД Казахстана заявило об усилении контроля на дорогах. Планировалось провести масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Также в МВД отмечали, что будет уделено особое внимание техническому состоянию транспорта и ответственности водителей.
21.10.2025, 11:35 87816
Смерть женщины в опорном пункте полиции: уволены глава отдела и его заместитель
По факту смерти женщины проводится досудебное расследование
Караганда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали произошедший недавно инцидент в опорном пункте, где скончалась женщина, а один из полицейских был найден в состоянии наркотического опьянения.
По факту инцидента, произошедшего в опорном пункте Михайловского отдела полиции, проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии. По результатам рассмотрения начальник и заместитель данного отдела полиции освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководящих сотрудников управления полиции города Караганды и департамента полиции области", - заявили в полиции.
По факту смерти женщины проводится досудебное расследование.
Участковый инспектор полиции на время досудебного расследования, в соответствии с требованиями законодательства, отстранен от службы в связи с нахождением в медицинском учреждении. Вопрос о его увольнении будет рассмотрен после завершения лечения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что и впредь будут жестко реагировать на любые нарушения служебной дисциплины, внутреннего распорядка и этических норм вне зависимости от званий и занимаемых должностей.
19.10.2025, 19:22 133661
Схватил учительницу за шею: поведение павлодарского школьника рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних
Фото: depositphotos.com
Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре поведение школьника, который схватил учительницу за шею, рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По факту инцидента полицией проведена проверка. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения. Также поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ранее информация о поведении подростка распространилась в Сети. Сообщалось, что инцидент произошел на осеннем балу, где ученик схватил преподавателя за шею и некоторое время удерживал.
Напомним, в 2024 году в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Годом ранее учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили.
19.10.2025, 12:25 144156
Женщина на инвалидной коляске пострадала в результате обрушения подъемника в астанинском суде
Фото: Pexels.com
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина на инвалидной коляске пострадала в результате обрушения подъемника в здании межрайонного гражданского суда города Астаны, сообщает пресс-служба столичного суда.
Во время подъема произошел обрыв троса, в результате чего женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 сантиметров. Судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что женщина доставлена в больницу, находится в сознании, а на место прибыли представители обслуживающей компании ТОО "Капитал Лифт".
По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв троса. Для установления точных обстоятельств проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей.
19.10.2025, 12:06 142996
В Актау девушка погибла после падения с восемнадцатого этажа
Фото: depositphotos.com
Актау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау девушка погибла после падения с восемнадцатого этажа на территории жилого комплекса Green Plaza в 17-м микрорайоне, сообщает lada.kz.
Возвращался с работы домой, услышал, как на скорости по двору летят полицейские машины. Я пошел посмотреть, что случилось. Сначала ничего не понял, но потом зашел за полицейский автомобиль, а там труп девушки. Она упала прямо в метре от входа в подъезд", - рассказал один из очевидцев.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего заведено дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Напомним, в Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся.
Как сообщалось ранее, семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы. В Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
