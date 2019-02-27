Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 февраля 2019 года, в 06.23 (26 февраля в 00.23 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 805 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения - 11,0. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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