Летевший из Франкфурта в Атырау самолет приземлился в Уральске из-за неполадок в двигателе

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Летевший из Франкфурта в Атырау самолет казахстанской авиакомпании приземлился в Уральске из-за неполадок в двигателе, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня (21 декабря. - Прим. агентства), в 22.40, самолет авиакомпании "Эйр Астана", который совершал полет по маршруту Франкфурт - Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершило благополучную посадку в аэропорту города Уральска", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИР РК в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на борту лайнера наxодились 64 пассажира и восемь членов экипажа. По данному факту начато расследование.

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