17.11.2025, 10:39 39996
Массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребители трех районов Алматы были временно отключены от электроснабжения, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).
В 08.46 17 ноября 2025 года на участке подстанций ПС-7А "АХБК" - ПС-160А "Ерменсай" аварийно отключились линии электропередачи 110 кВ (киловольт) №110А и №111А. Произошло погашение подстанций: ПС-59А "Сайран", ПС-102А "АДК", ПС-6А "Геологстрой", ПС-43А "Южная", - сообщили в пресс-службе.
По данным компании, частично были погашены потребители следующих районов:
- Бостандыкский район (квадраты улиц: Аль-Фараби, Розыбакиева, Жандосова, Жарокова);
- Ауэзовский район (квадраты улиц: Саина, Жандосова, Абая, Розыбакиева);
- Алмалинский район (квадраты улиц: Райымбека, Тлендиева, Толе би, Утеген батыра).
В соцсетях пользователи сообщили, что в районе озера Сайран был слышен взрыв, после чего в квартирах отключилось электричество. В ДЧС отметили, что в 08.53 пожарные расчеты были направлены на вызов по адресу: улица Утеген батыра, 76.
По прибытии установлено открытое горение одной из конструкций трансформатора на площади 0,2 квадратного метра", - уточнили в ДЧС.
В АЖК сообщили, что распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции не подтверждается и не соответствует действительности.
Причиной отключения стало возгорание концевой муфты воздушной линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Л-110А", - проинформировали в компании.
Сообщается, что в 09.13 электроснабжение было восстановлено.
Как сообщалось ранее, 13 ноября десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи.
По состоянию на 2024 год протяженность электрических сетей по городу Алматы составляла 8,6 тысячи км, износ электросетей - порядка 65%. В связи с высоким уровнем износа электросетей жители Алматы часто сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями энергоснабжения.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
новости по теме
18.11.2025, 09:45 2321
Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабасе в Жетысайском районе Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей", - проинформировали в ДЧС.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 квадратных метров. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, госпитализированы трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок.
Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", - проинформировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.
По факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Он поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, дома находились две семьи: родители и дети. Во время пожара обвалилась крыша дома.
17.11.2025, 16:51 28271
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области
Рассказать друзьям
Уральск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 50-м километре автодороги Чапай - Сайқын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.
В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения", - проинформировали в полиции.
Как отметили в ДП региона, погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными - видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено.
Ранее пятеро погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер.
17.11.2025, 08:51 46696
Взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
Рассказать друзьям
Талгар. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в селе Карабулак Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отмечается, что до прибытия подразделений ДЧС пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В ходе разведки спасатели со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи. Благодаря профессиональным действиям спасателей на безопасное место вынесено 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв", - проинформировали в ДЧС.
Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов местных исполнительных органов.
Как сообщалось ранее, в октябре взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области.
14.11.2025, 16:45 123291
Десять микрорайонов Алматы остались без света: когда восстановят электроснабжение
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда жителям Алатауского района города Алматы восстановят электроснабжение, рассказали в акционерном обществе "Алатау Жарық Компаниясы".
Сейчас проводятся разрытия в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения - до 18.00 сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Подрывается, что всю ночь специалисты работали в усиленном режиме.
К 00.15 полностью восстановлена одна линия, что позволило вернуть электричество для части потребителей. На утро 14 ноября свет был подан в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зерделі, а также в ЖК "Софья", "Арена Парк", частично ЖК "Аккент" и ЖК "Дарабоз". На данный момент без электроснабжения остаются частично микрорайоны Теректы, Алгабас, 10 домов в микрорайоне Аккент и 14 домов в микрорайоне Нуркент", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2".
14.11.2025, 13:27 132591
В Алматинской области за поджог казахстанского флага арестовали 12 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни"
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двенадцать человек задержали в Уйгурском районе Алматинской области за поджог государственного флага и изображения руководства иностранного государства, сообщает областной департамент полиции.
По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, 6 участников оштрафованы в размере 20 МРП", - сообщили в ДП.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни". Проводятся необходимые следственные мероприятия.
В полиции напомнили, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Напомним, в марте в Сети появилась фотография, на которой четыре девушки позировали на фоне искаженного флага Казахстана. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген назвал фотографию казахстанского флага с арабскими надписями посягательством на безопасность государства.
14.11.2025, 11:44 135601
Удары БПЛА по нефтебазе в Новороссийске: в Минэнерго РК прокомментировали ситуацию с прокачкой нефти
Прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ситуации с транспортировкой казахстанской нефти по системам Атырау - Самара и Актау - Махачкала после удара БПЛА по нефтебазе в Новороссийске сообщили в Министерстве энергетики РК.
По состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений. Ведомство находится на связи с компанией "Транснефть" для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - рассказали в Минэнерго.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате атаки БПЛА была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также повреждения получили береговые сооружения.
К настоящему времени возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - сообщили в штабе.
Напомним, в феврале нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
13.11.2025, 17:00 161291
Лифт с людьми сорвался в одном из столичных ЖК: погиб один человек, двое пострадали Дополнено
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 13.11.2025, 18.10
В Астане создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов после падения лифта в столичном жилом комплексе, сообщает пресс-службе акимата города.
Проводится расследование причин происшествия", - заявили в акимате со ссылкой на управление жилья и жилищной инспекции столицы.
Уточняется, что на момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию.
В ЖК "Арыстан" установлены 16 лифтов. С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием ЕКК, районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 16 лифтов только 6 введены в эксплуатацию и стоят на учете, остальные 10 лифтов не введены в эксплуатацию.
Застройщику ТОО "A-TEKNIK" неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО "A-TEKNIK" обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить Управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту.
11.11.2025, 16:19 222071
Подросток скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик 9-го класса скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана.
По данным ДП города, смертельный инцидент произошел 3 ноября. По факту смерти школьника проводится досудебное расследование.
Девятиклассник ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержаны подозреваемый, а также все присутствующие во время инцидента. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции", - рассказали в департаменте.
К ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 10:16В связи с пожаром в Туркестанской области создана Правительственная комиссия 18.11.2025, 09:453726Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети 18.11.2025, 10:423316Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 06:582771Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС 18.11.2025, 08:48В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации1856В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 08:48371631Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 13.11.2025, 17:19363071Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 14.11.2025, 12:10358451Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты353981Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35419996Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414096Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 23.10.2025, 17:34399001Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46398281Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?