14.11.2025, 09:27 70226
Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи
Фото: акимат Алматы
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", сообщили в АО "АЖК".
Без электроснабжения остались потребители в Алатауском районе города Алматы, включая микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі и прилегающий квадрат улиц Райымбека - Момышулы - Монкеби", - проинформировали в пресс-службе.
На место выехали аварийно-восстановительные бригады, сотрудники АЖК и акимата Алатауского района. Ведутся работы по определению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения.
14.11.2025, 19:33 32211
Жителя Шымкента арестовали за дрифт на крыше многоэтажки
Автомобиль помещен на штрафстоянку
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу двенадцатиэтажного здания и умышленно выполняя опасные маневры, сообщает пресс-служба ДП города.
Его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей и не имеют никакого отношения к развлечению", - говорится в сообщении.
Видео с противоправным поведением распространилось в соцсетях. По результатам проверки нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на штрафстоянку.
14.11.2025, 15:52 44356
"Алматинские тепловые сети" уличили в незаконной наценке при повторном подключении тепла в Алматы
"АлТС" необоснованно заложило прибыль в размере 10% при формировании стоимости услуги
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы выявил, что ТОО "Алматинские тепловые сети" незаконно включали прибыль в стоимость повторного подключения к теплу. После уведомления компании пришлось снизить тариф на 10%, сообщили в АЗРК.
Антимонопольный орган установил признаки злоупотребления монопольным положением в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети". Данные нарушения привели к ущемлению прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.
При формировании стоимости услуги "повторное подключение к тепловой энергии" ТОО "АлТС" заложило прибыль в размере 10%. Однако действующие правила пользования тепловой энергией не позволяют субъектам естественной монополии извлекать прибыль при выполнении работ по повторному подключению потребителей.
В связи с установленными фактами департамент направил в адрес "АлТС" уведомление о наличии признаков нарушения законодательства о конкуренции. Монополист был обязан пересмотреть расчеты и привести их в соответствие с нормативными требованиями.
По информации ведомства, уведомление уже исполнено. Стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей Алматы снижена на 10% путем исключения прибыли монополиста.
Ранее АЗРК выявило нарушения при использовании механизма стабилизации цен.
13.11.2025, 20:16 107766
Семь человек сгорели заживо в ДТП: в Караганде суд вынес приговор водителю
Фото: Depositphotos
Караганда. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Д., по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщает пресс-служба суда.
5 июля 2025 года примерно в 16.00 Д. на Kia Sedona ехал по автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении города Балхаша. В районе 791-го км автодороги, обгоняя Toyota, не обратил внимания на дорожные знаки и попал в яму, после чего врезался в железные ограждения. Автомобиль загорелся. 7 пассажиров сгорели заживо. Водитель и один пассажир были госпитализированы в больницу Шетского района с различными телесными повреждениями.
Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
13.11.2025, 14:35 127596
ЕАБР объявляет о начале конкурса цифровых проектов
К участию приглашаются компании и организации из всех стран - участниц банка, предлагающие цифровые решения для евразийского пространства
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявляет о старте ежегодного конкурса цифровых проектов. К участию приглашаются компании и организации из всех стран - участниц банка, предлагающие цифровые решения для евразийского пространства, сообщили в пресс-службе банка.
Для ЕАБР поддержка цифровой трансформации - это не разовая акция, а системная работа. Уверен, что новые идеи и технологические решения, которые мы найдем в рамках этого конкурса, внесут существенный вклад в углубление интеграции и повышение качества жизни миллионов людей на евразийском пространстве", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР, куратор ФЦИ Тигран Саркисян.
С условиями и сроками проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
12.11.2025, 17:30 192376
Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты
Жители микрорайона Аксай-1а пожаловались действия ПКСК
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы ликвидировала очаг социальной напряженности после жалоб жителей микрорайона Аксай-1а на действия потребительского кооператива собственников квартир "Школьник", сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
В 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам. Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наряду с этим выявлены другие нарушения:
- незаконные подвальные хостелы;
- антисанитария;
- самовольные подключения к коммунальным сетям.
Также совместно с госорганами:
- прекращена деятельность 10 хостелов;
- внесено 14 предписаний с приостановлением незаконного подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения;
- приборы учета приведены в соответствие.
Ранее государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге.
11.11.2025, 15:05 270046
Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве рассказал, что двое пострадавших при обрушении фасада девятиэтажного жилого дома в Астане находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам вице-министра, состояние фельдшера, которая вытаскивала из под завалов пострадавшего и сама получила травмы, крайне тяжелое, она находится в реанимации.
Пациент нуждается в постоянной поддержке витальных функций. Помощь оказывается в полном объеме, уже основное оперативное мероприятие оказано", - рассказал Муратов.
Также в крайне тяжелом состоянии находится еще один пациент, которого пыталась спасти пострадавшая фельдшер.
Жизням других трех пациентов ничего не угрожает. Они получают лечение", - добавил спикер.
Напомним, в конце прошлой недели в Астане произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада девятиэтажного жилого дома. В то время как приехавшая на вызов 23-летняя фельдшер скорой помощи пыталась вытащить из под завала пострадавшего мужчину, ей на голову рухнул кондиционер. Ее травмы были признаны производственными, состояние - крайне тяжелым, проведена экстренная операция.
11.11.2025, 13:58 275181
Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках
Начаты внеплановые проверки
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Система маркировки лекарств, внедренная в 2024 году, помогла выявить случаи реализации бесплатных медикаментов в аптеках. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура начали проверки и обещают принять строгие меры к нарушителям. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Спикер напомнил о внедрении в 2024 году маркировка лекарственных средств с целью защиты от контрафактной продукции.
В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства совместно с Генеральной прокуратурой начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будет приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", - сказал вице министр.
По его словам, внедрение системы маркировки обеспечило повышение прозрачности оборота лекарственных средств, что в свою очередь положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. В текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.
Также в рамках пилота реализуется маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.
Напомним, казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
11.11.2025, 12:10 257281
В ЗКО начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей двух стран
Уральск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске Западно-Казахстанской области начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент агентства.
Гостей форума ожидает насыщенная деловая программа. Основными вопросами для обсуждения станут развитие двусторонних отношений в сферах цифровизации, транспорта и логистики, промышленности и энергетики, возможности кооперации для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест в регионах, подготовки кадров для атомной и традиционной энергетики, обучение современным агротехнологиям и другое", - сообщается на сайте форума.
Также отмечается, что за годы проведения форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей России и Казахстана.
Ранее в Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии.
14.11.2025, 08:48Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 12:1070651Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 14.11.2025, 09:27Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи69561Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи 14.11.2025, 09:4166826Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам 14.11.2025, 13:4464116Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 10.11.2025, 19:35290476Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане 11.11.2025, 13:58277556Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках 11.11.2025, 15:05272421Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 10.11.2025, 18:01270311Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят 11.11.2025, 12:10257426В ЗКО начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20.10.2025, 17:35419691Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413786Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм383611Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10365741Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 23.10.2025, 17:34362231Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
