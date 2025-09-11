На "Шымбулаке" сломалась канатная дорога: спасатели эвакуировали туристов   

Причиной введения ЧС стало резкое ухудшение гидрологической ситуации - обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря

Атырау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, - В Курмангазинском районе Атырауской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Atyrau Online.





Согласно решению, подписанному 31 июля 2025 года, в районе объявлена ЧС, ответственным за ликвидацию последствий назначен заместитель акима, а контроль за исполнением документа оставлен за главой района", - пишет издание.





Источник подчеркивает, что обычно подобные решения принимаются при паводках, сильных ветрах, засухе или других природных явлениях.





Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима области Руслана Жумагазиева сообщает , что причиной введения ЧС стало резкое ухудшение гидрологической ситуации - обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.





Отсутствие воды в каналах осложняет орошение угодий и снабжение пастбищ", - пишет сайт.





Также обмеление негативно отражается на нересте и миграции рыбы и создает трудности для перемещения судов.





При акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб, разрабатываются первоочередные меры, в числе которых - дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кигач и Шарон, а также Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспия.





Это позволит восстановить судоходство, обеспечить проход рыб к местам нереста и снизить угрозу подтопления населенных пунктов паводковыми водами", - отметил Жумагазиев.



