Неизвестная женщина оставила годовалую девочку у ворот частного дома в Жамбылской области

Тараз. 17 февраля. Kazakhstan Today - В департаменте внутренних дел Жамбылской области сообщили подробности обнаружения годовалой девочки у ворот одного из домов поселка Мерке.

"15 февраля 2017 года, примерно в 22.00, в дежурную часть ОВД Меркенского района поступило сообщение от 70-летнего жителя данного поселка о том, что во дворе его дома возле входных ворот был обнаружен годовалый ребенок, оставленный неизвестным лицом", - информирует пресс-служба ведомства, передает Kazakhstan Today.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 119 УК РК (Оставление в опасности).

"Прибыв на место сотрудники полиции установили, что во дворе дома, возле входных ворот на земле сидела годовалая девочка азиатской национальности, которая положительно реагировала на вопросы и откликалась на имя Зере. Ребенка обнаружила жена заявителя, которая на тот момент, услышав плач ребенка, вышла во двор. Тех, кто оставил ребенка, она не заметила. На месте обнаружения ребенка находился пакет с вещами и записка: "Её зовут Зере. Ей год и три месяца. Если присмотрите за ней месяц, я потом ее заберу", - рассказали в ДВД.

Сотрудниками полиции были просмотрены наружные камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, расположенном напротив дома заявителя. В ходе просмотра видеоматериала с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлена женщина азиатской национальности, примерно 30-35 лет, которая несла данного ребенка. Сотрудниками отдела криминальной полиции Меркенского ОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемой.

Обнаруженная девочка доставлена в детское отделение Центральной районной больницы села Мерке, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Здоровью девочки ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

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