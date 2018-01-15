Пожилая женщина с двухлетним правнуком погибли при пожаре в доме в Северном Казахстане

Петропавловск. 15 января. Kazakhstan Today - Пожилая женщина с двухлетним правнуком погибли при пожаре в доме в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

В момент возгорания в частном доме находилась 90-летняя женщина и 2-годовалый ребёнок. Спасти их не удалось. По словам спасателей, вероятнее всего, они отравились угарным газом, сообщает "Хабар 24" .

Также отмечается, что огонь уничтожил кровлю и потолок. Предварительная причина трагического ЧП - неправильная эксплуатация печи.

Всего за выходные в СКО произошло 12 пожаров, в которых погибли семь человек.

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