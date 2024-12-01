В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников

Мошенники находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на них крупные кредиты

Фото: Polisia.kz

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Кокшетау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Акмолинской области задержала участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, сообщает - Полиция Акмолинской области задержала участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, сообщает Polisia.kz





Полицейские выявили организованную преступную группировку, занимавшуюся оформлением заведомо невозвратных займов в банках второго уровня на малограмотных граждан этого региона. Задержания проведены в городах Кокшетау и Алматы. Всего оперативники поместили в изолятор временного содержания пятерых членов преступной группировки, а число пострадавших исчисляется десятками", - проинформировали в полиции.





По информации оперативников, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты. Кроме того, фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка. На сегодня по делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв еще устанавливается.





Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры.





По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС. В рамках расследования сотрудниками полиции устанавливается количество потерпевших граждан и общая сумма ущерба.



