В Актау неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение головы

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В Актау неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение головы24.12.2016
Происшествия  18:09

Актау. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Актау с огнестрельным ранением в голову госпитализирован неизвестный мужчина.

Машина скорой помощи доставила из 7-го микрорайона Актау мужчину с огнестрельным дробовым ранением головы. Он поступил в отделение экстренной помощи областной больницы в 02.30 24 декабря, передает Kazakhstan Today.

"Пострадавший примерно 25-29 лет получил огнестрельное дробовое ранение головы - лобной височной части справа. У него размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние. После осмотра переведен в операционный блок", - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи больницы.

Пострадавший на данный момент находится в отделении реанимации, пишет Lada.kz.
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