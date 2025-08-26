В Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

Девятилетняя девочка из-за нестабильного состояния осталась в Абайской области под наблюдением анестезиолога-реаниматолога

Фото: Минздрав РК

Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.





Медиками было принято решение о госпитализации пострадавших в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 города Астаны.





На борту детей сопровождает специализированная медицинская бригада: реаниматолог НКЦЭМ, травматолог МГДБ № 2 и нейрохирург Национального центра нейрохирургии (НЦН).









Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток - девятилетняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай", - добавили в Минздраве.



