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В Нур-Султане пенсионерка погибла под колесами автобуса

07.06.2021 7102
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Нур-Султане маршрутный автобус, следовавший по улице Уалиханова, насмерть сбил 73-летнюю женщину, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 11.25 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции. 

 
Согласно информации, от полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
 
По данному факту проводится дознание.

 

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