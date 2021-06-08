В Нур-Султане пенсионерка погибла под колесами автобуса

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Нур-Султане маршрутный автобус, следовавший по улице Уалиханова, насмерть сбил 73-летнюю женщину, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В 11.25 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
Согласно информации, от полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
По данному факту проводится дознание.
Напомним: в Карагандинской области в ДТП погиб 11-летний ребенок.
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