В одной из многоэтажек Тараза произошел взрыв газа

Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Таразе, передает Kazakhstan Today.
"На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики", - сообщает "Хабар 24".
По данным ДЧС Жамбылской области, в результате происшествия было эвакуировано 300 человек.
На данный момент известно, что взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже здания. Остальные подробности происшествия появятся позже.
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