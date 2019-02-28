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В одной из многоэтажек Тараза произошел взрыв газа

27.02.2019, 09:07 10666
Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Таразе, передает Kazakhstan Today. 
 
"На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики", - сообщает "Хабар 24"

По данным ДЧС Жамбылской области, в результате происшествия было эвакуировано 300 человек. 
 
На данный момент известно, что взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже здания. Остальные подробности происшествия появятся позже. 
 

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