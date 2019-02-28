В одной из многоэтажек Тараза произошел взрыв газа

По словам родных, на играющего ребенка упала стеклянная дверь. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, воспитатели решили отвезти ребенка в больницу сами. О том, что у девочки множественные глубокие раны лица и она истекала кровью, родным сообщили спустя час.