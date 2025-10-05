04.10.2025, 16:15 30111
В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2025 года в воинской части 5571 солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.
Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - проинформировали в пресс-службе.
Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
новости по теме
03.10.2025, 13:47 64226
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Павлодарской области
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Павлодар. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Как рассказали полицейские, ДТП произошло 2 октября близ села Атамекен. Водитель автомобиля Toyota Alphard наехал на лошадь. В результате транспортное средство опрокинулось в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В рамках расследования будет определена ответственность владельца лошади.
Ранее на этой же трассе в ДТП с участием грузовика погибли пять человек.
Напомним, в Казахстане ужесточили ответственность за прогон животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог.
01.10.2025, 19:39 133606
В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в среду, 1 октября, на проспекте Шахтеров, где шли работы по замене канализационной трубы. В траншее внезапно обрушился грунт, под которым остались двое рабочих подрядной организации ТОО "НС Система", сообщает "Вечерняя Караганда".
Людей спасти не успели, они задохнулись под землей. Попытки их реанимировать были тщетны.
Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в полиции региона.
Напомним, в конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
30.09.2025, 16:10 175806
Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек
Начато досудебное расследование
Рассказать друзьям
Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
28.09.2025, 10:41 232806
Жители Семея ощутили землетрясение
Рассказать друзьям
Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.
Сведения об ощутимости:
расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
27.09.2025, 15:21 255136
Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
Костанай. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик въехал в автозаправочную станцию в поселке Тобол Костанайской области, сообщает местное издание "Костанайские новости".
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На нем видно, что КамАЗ практически полностью оказался внутри здания. К счастью, во время аварии никто не пострадал.
По предварительным данным, у машины лопнула камера переднего левого колеса, после чего грузовик потерял управление и врезался в здание АЗС. Удар был значительным, машина полностью въехала в павильон, выбила витринное стекло, вырвала элементы металлоконструкции и повредила ряды сопутствующего товара мини-маркета. Повредились в том числе газовые баллоны для портативных горелок, из-за чего случилась утечка", - пишет источник.
В департаменте полиции региона сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. По факту аварии проводится проверка.
25.09.2025, 16:15 318261
В Алматинской области самосвал провалился под асфальт
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Боралдай Илийского района Алматинской области самосвал провалился под асфальт, передает корреспондент агентства.
Видео, на котором можно заметить, что часть грузовика ушла под землю, распространить в Сети.
В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.
Сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ. По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - пояснили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ранее, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
25.09.2025, 11:53 325471
Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау сверстница жестоко избила девушку. Момент избиения попал на видео.
Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в микрорайоне Жилгородок.
На видео одна из девушек жестоко избивает сверстницу, наносит ей удары ногами по голове и по телу. Остальные не помогают пострадавшей, а снимают происходящее на видео.
Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Там рассказали, что конфликт произошел между студентками колледжа.
Подозреваемая помещена в центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - рассказали в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее в Атырау 21-летний парень избил девятилетнего мальчика на детской площадке.
24.09.2025, 19:38 326671
Офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Фото: ктк
Рассказать друзьям
Новороссийск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 сентября, в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении КТК.
В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.
По информации Министерства энергетики Казахстана, по состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений.
Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.10.2025, 11:32Подростковая преступность резко выросла в Казахстане 30.09.2025, 22:35444681Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31376441За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков371281Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков 30.09.2025, 10:41355561Сколько долгожителей живут в Казахстане 30.09.2025, 22:30325611В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева 08.09.2025, 12:01595826Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27525521Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28520751На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48516861Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38498546Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?