Интервью с продюсером алмаатинского джаз-клуба EverJazz Алексеем Глазыриным

Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин

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В Казахстане наблюдаются вспышки заболеваний скота, академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин рассказал о возможностях борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.





KAZAKHSTAN TODAY:

- Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.

А. Ильин:

- Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.

Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.

ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.

Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.

Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.

Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.

Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.

В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.

Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.

Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.

Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.

Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.

Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.

- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?

- Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата.

Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа.

- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?

- Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".

В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.

- У этого препарата есть название?

- Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.

Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком") , являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата.

Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство.

- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?

- Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.

- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира.

- Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".

- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?

- Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.

- Есть для этого возможности?

- В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком".

- Насколько скоро это может быть реализовано?

- Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.

- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?

- Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.

Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.

- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?

- Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.

- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?

- Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.

- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется?

- Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.

- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?

- Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.

- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.

- Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.

- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович!

- Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.

* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.