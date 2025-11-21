Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане

Циркуляция гриппа в текущем году была установлена раньше прошлого эпидсезона

Фото: Depositphotos

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября) в стране зарегистрировано 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов отмечается снижение на 20%. Среди них дети до 14 лет - 66%, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании правительства.





Она отметила, что ежегодно в стране регистрируется 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.





Министр сообщила, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тыс. случая ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%.





Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.





Циркуляция гриппа в текущем году была установлена на 41 неделе, то есть в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы. По республике наблюдается циркуляция риновируса, парагриппа, аденовируса, бокавируса, коронавируса, РС вируса, метапневмовируса. В общей заболеваемости ОРВИ в 66% регистрируется среди детей до 14 лет", - сказала Акмарал Альназарова.





По данным Минздрава, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ среди школьников. В эпидемический процесс больных ОРВИ вовлечено порядка 4% школьников от общего числа заболевших.





Против гриппа привито 2,1 млн человек, вакцина защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А (H3N2).





В связи с сезонным подъемом ОРВИ, гриппа усилена работа организаций ПМСП с обеспечением деятельности фильтр кабинетов и соблюдением противоэпидемиологического режима.





Обеспечен достаточный запас противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - отметила министр.





Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить контроль качества медобслуживания граждан в сезон вирусных заболеваний.





Как видим, начался сезон вирусных заболеваний. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручаю взять на контроль качество медицинского обслуживания обратившихся за помощью граждан", - отметил премьер-министр.





Олжас Бектенов подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад.





Особое внимание уделено вопросам лекарственного обеспечения. Противовирусные препараты должны быть доступны в необходимом объеме во всех аптеках.





Также необходимо активизировать разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний. Контроль закреплен за министром здравоохранения Акмарал Альназаровой.