Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с ростом случаев ОРВИ и гриппа. Постановление опубликовано на сайте акимата Астаны.
В Астане отмечается увеличение числа больных с ОРВИ и гриппом за последнюю, 45-ю неделю в городе зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, в сравнении с 44-й неделей (с 30 октября по 5 ноября 2025 года) заболеваемость увеличилась в 1,5 раза (14 994 случая). Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 60% (14 018 случаев).
В медицинских организациях поручено обеспечить:
- создание условий для обслуживания вызовов на дому;
- соблюдение масочного режима для медицинского персонала и пациентов;
- ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;
- на территории и при входе в здания первичной медико-санитарной помощи наличие соответствующих указателей для кабинетов фильтров;
- изоляцию, лиц с признаками ОРВИ, ГПЗ, ТОРИ и гриппа в специально выделенную комнату для осмотра врача и выполнения назначения (при необходимости отбор мазка на исследования и т.д.) направление пациента на лечение в амбулаторных или в стационарных условиях;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;
- установление дополнительных телефонов и создание условий для обслуживания вызовов на дому для оказания консультативной помощи и госпитализации больных с подозрением на грипп и тяжелым, средне-тяжелым течением ОРВИ;
- продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;
- наличие запаса противовирусных препаратов для лечения амбулаторных больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии);
- использование современных устройств, обеспечивающих обеззараживание воздуха в присутствии людей;
- санитарные узлы дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;
- температурный режим в помещениях медицинских организаций не менее + 18°С;
- ведение онлайн консультаций для пациентов с признаками ОРВИ;
- усиление работы по размещению наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа.
В организациях образования обеспечить:
- перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса на период с 20 ноября до 5 декабря 2025 года;
- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
- проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей посещающих детские дошкольные организации педагогов и с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
- проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям - термометрии;
- организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и гриппа;
- проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия, и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
- организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
- организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
- госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
- оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
- соблюдение температурного режима в помещениях от + 18 до + 22 °С;
- усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях - при выведении детей из проветриваемого помещения;
- санитарные узлы жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
- проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
- ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.
