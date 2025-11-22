21.11.2025, 20:44 14176
Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
21.11.2025
Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP". Об этом на брифинге для СМИ с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров с Пашиняном приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.
Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении "Перекресток мира" в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP" (Trump Route for International Peace and Prosperity - Прим. ред.). Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север - Юг отвечает интересам обеих стран", - заявил глава государства.
Президент с премьером Армении обсудили активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный деловой совет "Казахстан - Армения" призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов.
Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. В ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению", - сказал президент Казахстана.
Глава государства также указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.
Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется международный образовательный центр Армении TUMO Astana", - сообщил он.
Также на брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, а также представленному им плану.
В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
21.11.2025
Ряд межправительственных и межведомственных документов подписали Казахстан и Армения
Токаев и Пашинян приняли совместное заявление
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление, информирует Акорда.
В присутствии президента Казахстана и премьера Армении члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений;
2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Республики Казахстан в Республике Армения и Республики Армения в Республике Казахстан;
3. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения на 2026-2030 годы;
4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения;
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Армения о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией;
7. План действий между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2026-2027 годы;
8. План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Армения на 2026-2027 годы;
9. Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета;
10. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Национальная библиотека Республики Казахстан" и Государственной некоммерческой организацией "Национальная библиотека Армении";
11. Меморандум о сотрудничестве между НАО "Государственный центр поддержки национального кино" и Фондом кино Армении;
12. Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева и Специальным научно-производственным объединением "Национальная галерея Армении";
13. Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения;
14. Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения;
15. Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.
21.11.2025
Инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство и цифровизация: о чем говорили Токаев и Пашинян
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений в ходе переговоров в расширенном формате, сообщает Акорда.
В частности, были обсуждены вопросы в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что народы двух стран издавна связаны узами крепкой дружбы и взаимного уважения.
В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Выражаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, искреннюю признательность за поддержку данных важных начинаний. Мы расцениваем это как особое проявление искреннего уважения к народу Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. Также налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что последовательно развиваются двусторонние торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты. По его словам, межгосударственные связи носят по-настоящему конструктивный характер, при этом имеется значительный потенциал для их всестороннего укрепления и расширения.
Кроме того, глава государства сообщил, что сегодня будет подписан исторический документ, выводящий сотрудничество между Казахстаном и Арменией на уровень стратегического партнерства.
Премьер-министр Армении отметил, что его визит открывает хорошие возможности для дальнейшего углубления двусторонних отношений и вывода их на уровень стратегического партнерства.
Мы считаем, что Казахстан - очень хороший пример для нашей страны. Мы уважаем казахский народ, и это уважение является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сегодня с президентом Казахстана у нас уже была возможность обсудить основные направления дальнейшего развития нашего взаимодействия. Я считаю, что, с учетом изменений в регионе, открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности", - заявил Никол Пашинян.
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По окончании переговоров глава государства наградил премьер-министра Армении орденом "Алтын Қыран".
Ранее сообщалось, что ряд важных соглашений подпишут в рамках визита премьер-министра Армении в Казахстан.
21.11.2025
Ряд важных соглашений подпишут в рамках визита премьер-министра Армении в Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе переговоров с главой правительства Армении Николом Пашиняном президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в рамках визита премьер-министра в страну будет подписан ряд важных соглашений, сообщает Акорда.
Ваш визит имеет особое значение. Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это Ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений", - заявил лидер РК.
В свою очередь глава правительства Армении отметил, что этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям.
Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные - в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане!" - добавил Никол Пашинян.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Армения подпишут меморандум об использовании мирного атома.
19.11.2025
МИД Казахстана приветствует принятие резолюции Совета Безопасности ООН о плане по прекращению конфликта в Газе
Фото: МИД РК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует принятие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2803 (2025) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, сообщили в МИД.
Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа, а также других стран, внесших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня. Принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД РК.
Отмечается, что "Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы "двух государств для двух народов", предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина".
В рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса", - сообщили в МИД.
Как сообщалось ранее, Казахстан присоединяется к Авраамским соглашениям.
17.11.2025
Астану с государственным визитом посетит премьер-министр Армении
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-21 ноября Астану с государственным визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис провели переговоры в расширенном составе.
17.11.2025
За 20 лет инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов
Фото: Акорда
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонской Республики Алар Карис провели переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба Акорды.
С 2005 года прямые инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 миллионов долларов США. Сегодня на территории нашей страны успешно работают свыше 80 эстонских компаний, в том числе в сферах логистики (CF&S Kazakhstan LLP), почтовых услуг (Omniva) и цифровых сервисов (Bolt)", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что участие представительной эстонской бизнес-делегации свидетельствует об искренней заинтересованности Таллина в дальнейшем расширении партнерства. Он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку эстонским компаниям.
Эстония с радостью станет Вашим проводником на рынок Евросоюза. Кроме транзита и логистики, которые Вы упомянули, представители эстонского бизнеса выражают готовность инвестировать в Казахстан. Наша бизнес-делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, а также образования и технологий.Эстония является частью Европейского союза, мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. В частности, Евросоюз намерен укрепить наши отношения в сфере транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway", - отметил Алар Карис в ходе переговоров.
Ранее МСХ сообщило, что Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов для поставок зерна на рынок Европы.
16.11.2025
Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН
Фото: МИД РК
Женева. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет ГА ООН принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
За документ проголосовали 114 стран, против - 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия. Воздержались 12 государств. Позднее, в декабре за резолюцию проголосует уже сама Генассамблея", - сообщает источник.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР.
При этом комитет включил в резолюцию поправку группы западных стран, утверждающую, что РФ якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". Ее поддержали 63 страны, а 41 страна выступила против. США также голосовали против.
РФ дистанцировалась от соответствующей поправки.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны", - говорится в информации.
