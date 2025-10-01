ИИ, АПК и углубление экономических процессов: о чем говорили на заседании Евразийского межправсовета в Минске
Минск. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, в ходе которого был обсужден ряд важных вопросов, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В частности, в расширенном составе участники обменялись мнениями по вопросам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и др.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем выступлении акцентировал внимание на углублении экономических процессов. Значительный потенциал отмечен в кооперации, транзитно-транспортной и цифровой сферах.
Важным условием для укрепления позиций ЕАЭС в глобальной экономике является международное сотрудничество и создание условий для выхода на новые рынки. Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу как стратегической основе продовольственной обеспеченности и устойчивого развития. Проработан вопрос распространения на аграрную сферу механизмов финансового содействия за счет бюджета ЕАЭС, уже применяемого в области совместных промышленных проектов. Данный подход ускорит внедрение передовых технологий, укрепит устойчивые цепочки поставок и повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на внешних рынках", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что цифровизация в области разработки технических регламентов обеспечит актуализацию, ускорение и повышение прозрачности единых требований безопасности. Новый импульс интеграции придаст реализация совместного проекта "Цифровое техническое регулирование".
Правительство Казахстана сейчас активно работает над цифровизацией, внедрением технологий искусственного интеллекта. Мы в скором будущем откроем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который будет драйвером продвижения цифровой экономики, креативной индустрии и создания экосистемы искусственного интеллекта. Работаем над увеличением экспорта казахстанских IT решений. Приглашаю всех коллег к активной реализации проектов в сфере ИИ. Это должно занять серьезное место в разрабатываемой нами дорожной карте", - отметил Олжас Бектенов.
По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов.
Принятые решения направлены на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, цифровых инструментов взаимодействия, расширение рынков сбыта и укрепление устойчивости экономик государств-членов союза. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре текущего года в городе Москве", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.