Казахстан развивает стратегическое партнерство по линии международных организаций  

Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в Москве состоялось заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, на котором был принят модельный закон "О противодействии терроризму". Инициатором разработки модельного закона выступил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.





Документ призван усилить координацию взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с терроризмом в регионе. Принятый акт носит рекомендательный характер, однако формирует единые рамки для выработки и уточнения национальных стратегий и мер по пресечению террористической деятельности", - отметили в ПА ОДКБ .





Сообщается, что принятие данного модельного закона создает основу для дальнейшей гармонизации антитеррористического законодательства государств-членов ОДКБ и повышает предсказуемость и согласованность их правоприменительной практики.





ПА ОДКБ разработан и принят целый ряд актов в сфере противодействия терроризму, однако именно данный модельный закон носит всеобъемлющий характер и системно объединяет ранее выработанные подходы. Он позволяет сформировать единую концептуальную основу для дальнейшего развития антитеррористического законодательства государств - членов ОДКБ", - отметили в ОДКБ.





Председатель мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации парламента Казахстана принял участие в заседании совета и XVIII пленарном заседании ПА ОДКБ.





В ходе заседания совета ПА ОДКБ участники подвели итоги деятельности ассамблеи в текущем году. Парламентарии активно работали над гармонизацией и развитием законодательства стран - членов организации. Велась планомерная работа по принятию новых модельных законов и рекомендаций, обеспечивающих укрепление безопасности по самым разным направлениям. Среди них - борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, транснациональным терроризмом, торговлей людьми, незаконным распространением оружия и другие", - сообщили в мажилисе.





В своем выступлении Ерлан Кошанов особо отметил, что ПА ОДКБ оперативно и эффективно реагирует на текущие глобальные и региональные вызовы, обеспечивая принятие решений с учетом интересов всех стран Организации. Парламентарии также активно и системно работают над сохранением общей истории и в этом контексте главным событием 2025 года в странах ОДКБ стало празднование 80-летия Великой Победы.





Кроме того, спикер мажилиса обратил внимание на ряд значимых решений, принятых в этом году на международном уровне, несмотря на сохраняющуюся геополитическую турбулентность. Это урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, подписание соглашения о перемирии в секторе Газа, присоединение Кыргызстана к Договору о запрещении ядерного оружия и достижение договоренности о прекращении огня на границе Афганистана и Пакистана.





Ерлан Кошанов также рассказал об усилиях Казахстана, направленных на поддержку афганского народа. В текущем году Казахстан направил в Афганистан более 2500 тонн гуманитарного груза, включающих продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Он призвал парламентариев стран ОДКБ активно использовать потенциал расположенного в Алматы Регионального центра ООН для Центральной Азии и Афганистана для консолидации международной помощи.





Рассмотрены также рекомендации по совершенствованию законодательства государств - членов ОДКБ в сферах гражданской защиты, информационной безопасности и других.





По итогам заседания парламентарии приняли заявление об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.





Напомним, с 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.