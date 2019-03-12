Кыргызстан ратифицировал договор о демаркации границы с Казахстаном

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана", передает Kazakhstan Today.





"Закон принят жогорку кенешем Кыргызской Республики 6 декабря 2018 года. Цель принятия закона - приведение внутригосударственных процедур в соответствие с законом Кыргызской Республики "О международных договорах Кыргызской Республики". Статьей 2 принятого закона Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручается уведомить казахстанскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Договора", - сообщается на официальном сайте президента КР.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.





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