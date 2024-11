О многовековой связи народов Башкортостана и Казахстана рассказал Хабиров

Фото: Акорда

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан принято Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а также подписана программа межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и России.





По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - сообщила пресс-служба Акорды.





Кроме того, члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:





1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;





2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации на 2024-2028 годы;





3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Республикой Казахстан и Российской Федерацией;





4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Сырым" (Республика Казахстан) и "Маштаково" (Российская Федерация) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему;





5. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов;





6. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения;





7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации;





8. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;





9. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет";





10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения;





11. Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве;





12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации;





13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций;





14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Российской Федерации на 2025-2026 годы;





15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;





16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги";





17. Соглашение о реализации проекта между АО "НК "Қазақстан темір жолы", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО "Славтранс-Сервис";





18. Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ООО "ФинИнвест";





19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст.№3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС".