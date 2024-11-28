О многовековой связи народов Башкортостана и Казахстана рассказал Хабиров

В Башкортостане создано широкое "инфраструктурное меню" для инвесторов, в том числе для партнеров из Казахстана

Рассказать друзьям

Уфа. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Республики Башкортостан на полях XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - Глава Республики Башкортостан на полях XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассказал о глубокой интеграции народов двух республик.





Изначально, отметил Радий Хабиров, в Башкортостане создано широкое "инфраструктурное меню" для инвесторов.





Это и преференциальная территория, это особая экономическая зона и целый ряд государственных мер, включая и налоговые режимы для того, чтобы здесь можно было инвестировать безопасно и выгодно. Эти все меры распространяются и на зарубежных наших партнеров, включая Республику Казахстан", - пояснил Радий Хабиров.





Руководитель региона напомнил, что именно в Казахстане было открыто одно из первых представительств Башкортостана в составе торгового представительства Российской Федерации. И все-таки главную причину столь тесных взаимоотношений республик Радий Хабиров видит в многовековой общей истории.





У нас общие корни, общие традиции, общие формы хозяйствования были долгие века. Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем. Опять же это то, что к нам пришло, наверное, еще в Советском Союзе: это промышленное разделение труда. Очень много предприятий казахских нуждается в нашем оборудовании, которое у нас производится, очень много наших предприятий нуждаются в казахском оборудовании", - сказал глава Башкортостана.





Напомним, форум проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.





Для освещения сотрудничества между Казахстаном и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК в Уфе Россотрудничеством Казахстана был организован пресс-тур для представителей СМИ.