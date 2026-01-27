Политические реформы и международная повестка: казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели важные встречи и мероприятия в зарубежные странах, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в МИД Греции состоялась встреча посла Казахстана в Греции Тимура Султангожина с вновь назначенным директором политического департамента А5 Министерства иностранных дел Греции Элени Триантафилу, курирующей вопросы сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии. В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также графику взаимных визитов и расширению контактов по линии профильных ведомств.
Также в институте региональных исследований при МИД Исламской Республики Пакистан состоялся семинар с участием посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина, посвященный развитию сотрудничества между РК и ИРП. Мероприятие собрало представителей академического сообщества, аналитических центров и студентов профильных специальностей, а также представителей дипломатического корпуса.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова провела встречу с вице-премьером — министром окружающей среды Словакии Томашем Тарабой, в ходе которой стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере экологии и управления водными ресурсами, обсудили расширение договорно-правовой базы и взаимодействие по вопросам изменения климата; казахская сторона также пригласила словацкого министра принять участие в Региональном экологическом саммите в Астане 22–24 апреля.
Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев встретился в Стамбуле с руководством ведущих турецких СМИ, обсудив развитие информационного сотрудничества и выведение медиавзаимодействия на новый уровень. Обсуждались ключевые направления, обозначенные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, включая модернизацию политической системы, реформирование институтов власти, цифровизацию и искусственный интеллект. Стороны отметили важность турецких СМИ в распространении достоверной информации о реформах Казахстана и выразили готовность углублять информационные и гуманитарные связи для укрепления стратегического партнерства между странами.
По инициативе генерального консульства Казахстана в Стамбуле совместно с международной деловой платформой Dünya Türk Ticaret Platformu состоялось мероприятие на тему "Развитие экономического сотрудничества между Турцией и Казахстаном". В ходе встречи был представлен экономический потенциал Казахстана, включая приоритетные направления развития и возможности, доступные для турецкого бизнеса с учетом действующих мер государственной поддержки.