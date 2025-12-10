09.12.2025, 20:45 19496
Послы Казахстана провели встречи с зарубежными партнерами в целях укрепления двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента РК по Афганистану - посол по особым поручениям МИД Еркин Тукумов осуществил рабочую поездку в Афганистан. В ходе поездки посол провел встречи с руководством Афганистана, включая министра иностранных дел, губернатора провинции и замминистра общественных работ. Основное внимание уделялось расширению сотрудничества в экономике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной, образовательной и медицинской сферах, а также вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.
Читайте полный текст о поездке и переговорах казахстанского посла.
Также посол РК в Черногории Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории Якову Милатовичу. Стороны отметили дружественный характер отношений и взаимное стремление развивать всестороннее сотрудничество. Милатович выразил намерение посетить Астану в следующем году.
Подробнее о дипломатической встрече можно прочитать здесь.
новости по теме
09.12.2025, 16:53 34131
Кошербаев, вероятно, обсудил атаку на КТК с украинским коллегой - Смадияров
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, вероятно, обсуждал вопрос атаки беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума с украинской стороной.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провел встречу со своим украинским коллегой. К сожалению, меня не было на этой встрече, но я находился рядом, и я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем", - сказал Смадияров в ходе брифинга.
Он также отметил, что контакты с украинской стороной продолжаются по закрытым дипломатическим каналам.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
09.12.2025, 15:33 39261
Токаев: Итоги визита в Россию придали новый импульс союзничеству двух стран
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщили в Акорде.
В ходе встречи с российским послом Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.
Лидер Казахстана обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Напомним, в ноябре Токаев посетил с официальным визитом Россию. В рамках визита были подписаны важные двусторонние документы, состоялись переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Также президент в формате видео-конференц-связи выступил на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
09.12.2025, 11:04 53881
Инициированный Казахстаном закон о противодействии терроризму приняли на заседании совета ПА ОДКБ
Фото: Мажилис
Рассказать друзьям
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в Москве состоялось заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, на котором был принят модельный закон "О противодействии терроризму". Инициатором разработки модельного закона выступил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Документ призван усилить координацию взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с терроризмом в регионе. Принятый акт носит рекомендательный характер, однако формирует единые рамки для выработки и уточнения национальных стратегий и мер по пресечению террористической деятельности", - отметили в ПА ОДКБ.
Сообщается, что принятие данного модельного закона создает основу для дальнейшей гармонизации антитеррористического законодательства государств-членов ОДКБ и повышает предсказуемость и согласованность их правоприменительной практики.
ПА ОДКБ разработан и принят целый ряд актов в сфере противодействия терроризму, однако именно данный модельный закон носит всеобъемлющий характер и системно объединяет ранее выработанные подходы. Он позволяет сформировать единую концептуальную основу для дальнейшего развития антитеррористического законодательства государств - членов ОДКБ", - отметили в ОДКБ.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации парламента Казахстана принял участие в заседании совета и XVIII пленарном заседании ПА ОДКБ.
В ходе заседания совета ПА ОДКБ участники подвели итоги деятельности ассамблеи в текущем году. Парламентарии активно работали над гармонизацией и развитием законодательства стран - членов организации. Велась планомерная работа по принятию новых модельных законов и рекомендаций, обеспечивающих укрепление безопасности по самым разным направлениям. Среди них - борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, транснациональным терроризмом, торговлей людьми, незаконным распространением оружия и другие", - сообщили в мажилисе.
В своем выступлении Ерлан Кошанов особо отметил, что ПА ОДКБ оперативно и эффективно реагирует на текущие глобальные и региональные вызовы, обеспечивая принятие решений с учетом интересов всех стран Организации. Парламентарии также активно и системно работают над сохранением общей истории и в этом контексте главным событием 2025 года в странах ОДКБ стало празднование 80-летия Великой Победы.
Кроме того, спикер мажилиса обратил внимание на ряд значимых решений, принятых в этом году на международном уровне, несмотря на сохраняющуюся геополитическую турбулентность. Это урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, подписание соглашения о перемирии в секторе Газа, присоединение Кыргызстана к Договору о запрещении ядерного оружия и достижение договоренности о прекращении огня на границе Афганистана и Пакистана.
Ерлан Кошанов также рассказал об усилиях Казахстана, направленных на поддержку афганского народа. В текущем году Казахстан направил в Афганистан более 2500 тонн гуманитарного груза, включающих продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Он призвал парламентариев стран ОДКБ активно использовать потенциал расположенного в Алматы Регионального центра ООН для Центральной Азии и Афганистана для консолидации международной помощи.
Рассмотрены также рекомендации по совершенствованию законодательства государств - членов ОДКБ в сферах гражданской защиты, информационной безопасности и других.
По итогам заседания парламентарии приняли заявление об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
Напомним, с 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.
09.12.2025, 10:29 56291
Казахстан и Бразилия провели седьмой раунд политических консультаций
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся седьмой раунд казахско-бразильских политических межмидовских консультаций под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева и заместителя министра иностранных дел Бразилии Сюзан Клибанк, сообщили в МИД РК.
Переговоры подтвердили готовность сторон к динамичному развитию взаимовыгодного сотрудничества между РК и ФРБ по всему спектру двустороннего взаимодействия.
Ашикбаев отметил высокую динамику политического, торгово-экономического сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан и Бразилия рассматривают агропромышленный комплекс, переработку продукции, транспортно-логистическую инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство, гражданскую авиацию и цифровизацию как перспективные направления для реализации совместных проектов. Особый интерес вызывает локализация производства и привлечение инвестиций в высокотехнологические отрасли, что открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего партнерства.
Клибанк поблагодарила казахскую сторону за участие на высоком уровне в саммитах БРИКС и СОР-30. Также подчеркнула, что Казахстан - единственное государство Центральной Азии, имеющее посольство в Бразилии, что, по их мнению, свидетельствует о глубокой заинтересованности Казахстана в долгосрочном партнерстве. При этом посольство Бразилии в Астане остается единственным дипломатическим представительством Бразилии во всем регионе Центральной Азии, что подчеркивает особое внимание Бразилии к Казахстану как ключевому партнеру и точке опоры для дальнейшего сближения с регионом.
Первый заместитель министра отдельно подчеркнул, что образование остается нераскрытым направлением, открывающим возможности для академических обменов и изучения португальского языка.
Также обозначил ключевые тенденции в регионе - укрепление взаимосвязанности, развитие транспортно-логистических маршрутов и акцент на устойчивом развитии.
Бразильская сторона высоко оценила многосторонние инициативы Казахстана, включая стремление к укреплению глобальной энергетической и ядерной безопасности, развитию международного сотрудничества в сфере "зеленой" экономики, продвижению водно-климатической повестки и активной роли Казахстана в рамках ООН и других международных организаций, а также интеграционных объединений. Подчеркнуто, что Бразилия и Казахстан разделяют общую приверженность многосторонности, дипломатии и равноправному международному сотрудничеству.
Стороны также обсудили перспективы расширения гуманитарных и образовательных связей, включая взаимодействие университетов и создание совместных исследовательских проектов. Отдельно был затронут вопрос увеличения туристического обмена.
По итогам консультаций стороны выразили удовлетворенность результатами переговоров и подтвердили готовность продолжать регулярные контакты на различных уровнях.
08.12.2025, 17:56 101641
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Аббасом и пригласил его в Астану
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили пути углубления двусторонних отношений, перспективы сотрудничества и ключевые вопросы международной повестки, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры двух стран подчеркнули важность последовательного развития двусторонних отношений, основанных на многолетних узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках многосторонних международных структур.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вызовам международной повестки, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана международным усилиям, направленным на достижение прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы "два государства для двух народов".
Махмуд Аббас выразил глубокую благодарность президенту Казахстана за неизменную поддержку палестинского народа, отметив активную роль страны в укреплении глобальной стабильности и безопасности.
В завершение беседы глава Казахстана пригласил президента Палестины совершить официальный визит в Астану в удобное для него время.
08.12.2025, 09:30 128181
Казахстан с официальным визитом посетит президент Ирана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
06.12.2025, 17:44 241411
Казахстан принял участие в запуске Международного года добровольцев в ООН
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ООН состоялась церемония официального открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития - 2026 (Международный год добровольцев), организованная Казахстаном, Германией и Программой добровольцев ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК.
С приветственным словом выступила председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок, назвавшая волонтеров "опорой устойчивого развития".
В видеообращении президент Касым-Жомарт Токаев официально приветствовал запуск Международного года добровольцев, подчеркнув, что в условиях сложной глобальной обстановки волонтерство превратилось в "мощную созидательную силу".
Он отметил ключевую роль, которую играют добровольцы в спасении жизней, оказании помощи наиболее уязвимым и укреплении солидарности в обществе. Глава государства особо отметил приверженность Казахстана развитию добровольческого движения на примере акции "Таза Қазақстан", которая мобилизует тысячи граждан на восстановление природных ландшафтов.
Кроме того, он объявил о стратегическом развитии города Алматы как международного хаба сотрудничества ООН и позитивно отметил открытие субрегионального офиса Программы добровольцев ООН.
Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился со специальным посланием к мировому сообществу и 14 тыс. действующих добровольцев ООН.
В эпоху политических разногласий и социальной изоляции волонтерство открывает действенный путь к установлению связи и укреплению нашу общей человечности. В период кризисов и неопределенности именно вы можете стать теми переменами, которые хотите видеть", - заявил он.
Представлявший на мероприятии Казахстан заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что для Казахстана этот Международный год добровольцев является торжеством доброты, единства и общей ответственности.
Он подробно остановился на росте числа "цифровых волонтеров", использующих искусственный интеллект для оптимизации реагирования на чрезвычайные ситуации, и сообщил, что сегодня в Казахстане насчитывается почти 300 тыс. активных волонтеров. Министр также анонсировал комплексный план мероприятий на предстоящий Год добровольцев, включающий экологические инициативы по восстановлению Аральского и Каспийского морей.
Церемония также ознаменовала презентацию доклада о состоянии волонтерства в мире - 2026. Этот стратегический документ закладывает основу для предстоящей кампании, подчеркивая роль добровольцев как ключевого инструмента укрепления мира и гуманитарной помощи.
Кроме того, на мероприятии глобальной коалицией под руководством Международного форума волонтерства в целях развития был запущен "Призыв к действиям в отношении будущего волонтерства" в рамках международного года. Эта инициатива, ставшая результатом годового процесса консультаций более чем в 100 странах и опроса 10 000 участников, переводит резолюцию в практические пути взаимодействия для правительств, частного сектора и гражданского общества.
Казахстан готов поделиться своим опытом и работать совместно со всеми государствами-членами, чтобы сделать этот Международный год добровольцев периодом конкретных действий, взаимной поддержки и креативных решений", - заключил Мадиев.
06.12.2025, 11:53 249311
Президенты Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа", - проинформировали в пресс-службе.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.12.2025, 09:32"Казахмыс" объявил о предстоящей смене акционера 10.12.2025, 09:47221Тело новорожденного обнаружили в Кентау 05.12.2025, 14:50823681В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки816156Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16752146Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19748796Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25744681В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса 05.12.2025, 14:50823681В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки816156Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16752146Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19748796Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25744681В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?