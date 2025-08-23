22.08.2025, 09:45 18981
Предстоящий саммит ШОС станет крупнейшим в истории организации - МИД КНР
Пекин. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине, станет крупнейшим в истории организации. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая в ходе брифинга для журналистов, посвященном подготовке мероприятия, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Заседания возглавит председатель КНР Си Цзиньпин. Китайская сторона ожидает, что встреча станет крупнейшей в истории организации и пройдет как в традиционном формате, так и в расширенном - "SCO Plus", с участием представителей стран-наблюдателей, партнеров по диалогу и руководителей международных организаций", - сообщил на брифинге помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
По словам Лю Биня, в центре обсуждения будут вопросы безопасности, устойчивого развития и укрепления международных связей.
Важнейшими итогами саммита станут принятие "Тяньцзиньской декларации" и утверждение Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые уже согласованы на уровне министров иностранных дел. Программа предусматривает также официальный прием от имени Си Цзиньпина для лидеров стран-участниц и двусторонние встречи", - отметил представитель МИД Китая.
Он также рассказал, что за время китайского председательства в 2024-2025 годах ШОС организовала свыше сотни мероприятий по политическим, экономическим и гуманитарным направлениям, что, по оценке МИД КНР, вывело организацию на новый уровень взаимодействия. Сегодня ШОС объединяет 26 государств - 10 стран-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, "что делает ее крупнейшей региональной платформой сотрудничества, охватывающей три континента".
Шанхайский дух" - отказ от конфронтации и холодной войны, опора на доверие и взаимное развитие - не теряет актуальности в условиях глобальной нестабильности и приобретает новое значение. Организация будет и дальше служить площадкой для диалога и укрепления международной стабильности", - добавил дипломат.
22.08.2025, 12:02
Токаев: Между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное сотрудничество Дополнено
Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке, сообщает Акорда.
Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество", - заявил на встрече глава Казахстана.
Он отметил значительный вклад президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.
Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества", - сказал Токаев.
В свою очередь лидер Кыргызстана поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.
Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. (...) Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила - в солидарности и единстве двух стран", - отметил Жапаров.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации.
Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Кыргызстан - один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около 2 миллиардов долларов. Имеются все возможности увеличить этот показатель. Инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реализовать ряд совместных проектов. Мы координируем действия в водно-энергетической отрасли. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной сфере", - отметил президент Казахстана.
По его словам, Казахстан уделяет особое внимание углублению взаимодействия с Кыргызстаном.
В прошлом году мы подписали исторический Договор об углублении и расширении союзнических отношений. Сегодня мы принимаем Комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти важные шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений. Правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане", - добавил Токаев.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Также на заседании министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Бактияр Орозов объявили об открытии филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева на базе Ошского государственного университета.
Президент Казахстана наградил Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран".
Он отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу.
Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Республики Казахстан и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.
По его словам, этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
20.08.2025, 09:30
Токаев посетит с официальным визитом Кыргызстан
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, сообщили в пресс-службе Акорды.
В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
18.08.2025, 17:38
Сотрудничество Казахстана и Узбекистана - важный фактор стабильности в ЦА - президент
Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе, считает президент
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем сената олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой заявил, что сотрудничество двух стран - это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
Ваш визит является очень важным с точки зрения укрепления дружественных взаимоотношений между нашими странами. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Считаем, что это очень важный фактор обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Чем лучше, теснее и продуктивнее будут отношения между нашими странами, тем более спокойной будет обстановка в целом в регионе. Что касается Вашего визита, то считаю его действительно важным с точки зрения укрепления межпарламентских связей, которые являются очень важным элементом наших взаимоотношений", - сказал лидер РК.
В свою очередь Танзила Нарбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и передала слова приветствия президента Шавката Мирзиёева.
Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентской дипломатии, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", - добавили в пресс-службе.
Напомним, этой весной Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства.
17.08.2025, 17:29
Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом в Анкоридже
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана поздравил коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме.
Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене.
Он также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.
Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.
В заключение президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.
Напомним, 8 августа президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе - об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
17.08.2025, 09:50
Токаев поздравил президента Индонезии
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии. Глава государства поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости республики, сообщает пресс-служба Акорды.
Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.
13.08.2025, 09:59
Премьер-министр Армении приедет с официальным визитом в Астану
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу c министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы уделено особое внимание обсуждению вопросов двусторонней повестки в контексте предстоящего официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Астану, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Нуртлеу поздравил главу МИД Армении с подписанием Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.
Министр иностранных дел РК отметил важность данного шага для установления прочного мира, обеспечения устойчивого развития и процветания региона Южного Кавказа.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торговли, логистики и транспорта, которые открываются с реализацией договоренностей по разблокированию региональных коммуникаций.
По итогам переговоров министры договорились продолжить политический диалог, подтвердив приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
11.08.2025, 19:08
Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации об установлении мира
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.
Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.
Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.
Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.
11.08.2025, 13:54
Помощник военного атташе Казахстана арестован в Польше по подозрению в шпионаже - СМИ
Задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше арестован помощник военного атташе посольства Республики Казахстан по подозрению в шпионаже, сообщает издание "Казинформ".
По данным "Казинформа", задержанный являлся помощником военного атташе посольства РК на Украине. Как сообщили источники, арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
