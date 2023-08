Почему казахстанцы не доверяют судебной системе?

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Кыргызстан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по строительству и инвестсоглашение о проектировании и эксплуатации Казарманского каскада ГЭС. Общая мощность каскада 1160 МВт, он будет включать 4 ГЭС. Стоимость 2,4-3 млрд долларов. Срок - 2030 год. Инвестором и реализатором выступает консорциум компаний Китая - PowerChina Northwest Engineering Corporation, Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co, Ltd.





В Ашхабаде состоялся трехсторонний саммит с участием президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Главы государств обсудили партнерство по 3 приоритетным направлениям: рациональное использование водных ресурсов реки Амударья, развитие сотрудничества в области энергетики и укрепление партнерства в сфере транспорта и логистики.





В Казахстане планируется построить 475 км ЛЭП и реконструировать 3 действующие преобразовательные станции мощностью 500 кВ в рамках проекта "Усиление электрической сети Южной зоны". Проекты нацелены на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию и ожидаемое увеличение объема генерирующих мощностей в стране до 27,7 ГВт к 2029 году.





Казахстан планирует до 2025 года восстановить 2 недействующих причала в Актауском морском порту. B результате восстановления причалов мощность порта увеличится с 7,5 млн тонн до 12,5 млн тонн нефти в год.





В Атырауской области Казахстана планируется построить 2 крупных завода: бутадиеновый (стоимость 800 млн долларов, 2500 рабочих мест) с целью производства каучукового сырья для шин (ввод в эксплуатацию в 2026 году); газоперерабатывающий завод (стоимость 500 млн долларов, 2000 рабочих мест).





В Казахстане рассматривается возможность присоединения газопровода "Сарыарка" к российской газопроводной системе для газификации северных и восточных регионов страны.





Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана рассматривает возможность перевода всех ТЭЦ в крупных городах с угля на газ.