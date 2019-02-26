10 самых резонансных событий 2018 года по версии Kazakhstan Today

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор самых обсуждаемых в обществе событий уходящего 2018 года.





1. Пожар в автобусе





18 января в Актюбинской области, на автодороге Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.





Всех трех водителей арестовали еще во время расследования, а механик и директор автопарка ТОО "АзияТранзитсервис" находились под подпиской о невыезде. Владелец сгоревшего автобуса Ордухан Мехтиев подался в бега и был объявлен в международный розыск. В результате его задержали в Узбекистане, откуда экстрадировали 26 декабря для привлечения к уголовной ответственности.





В ноябре Актюбинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал всех трех водителей виновными в гибели граждан Узбекистана и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Учредитель автопарка и механик приговорены к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденные должны выплатить родственникам погибших по 2 млн тенге за моральный ущерб.









2. История семилетнего мальчика из села Абай





В марте появилась шокирующая информация о неоднократном избиении и изнасиловании старшеклассниками 7-летнего мальчика в селе Абай Южно-Казахстанской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего) и назначен ряд экспертиз. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека в РК взял эту ситуацию под контроль.





В Сарыагашском районе ЮКО после инцидента последовали увольнения и временные отстранения целого ряда сотрудников полиции и органов образования. Строгое предупреждение вынесено заместителю акима области У. Садибекову.





После восьми месяцев расследования в сентябре в Шымкенте начался суд по этому резонансному делу. На скамье подсудимых оказался только один из четырех обвиняемых подростков, которому к этому времени исполнилось больше 14 лет. По данным Генпрокуратуры, в отношении других подростков дела прекращены ввиду их возраста. Процесс проходит в закрытом режиме с участием жюри присяжных.









3. Дело Бишимбаева





14 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву и другим 22 фигурантам дела. Бишимбаев приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Суд также постановил конфисковать в доход государства $60 тыс. и 5,7 млн тенге.





По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр был задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору. Кроме этого, он подозревается в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.









4. Эхо "Зимней вишни"





Страшная трагедия, произошедшая 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, всколыхнула весь мир, в том числе и Казахстан. Эта трагедия унесла жизни 60 человек, из которых 41 - дети. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после происшествия в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, в котором погибло 156 человек.





У посольства и консульства Российской Федерации в Астане и Алматы в дни трагедии собралось огромное количество людей на акции памяти жертв пожара. Казахстанцы несли цветы, игрушки, открытки, шарики и выразили скорбь в связи с трагедией в Кемерово.





После трагедии в Кемерово во всех торгово-развлекательных центрах, образовательных учреждениях, рынках, вокзалах и больницах Казахстана были инициированы проверки систем пожарной безопасности.









5. Крушение поезда





В Жамбылской области 17 июня шесть вагонов пассажирского поезда №9 Астана - Алматы сошли с рельсов, два из них перевернулись. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, пострадали 14 человек. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Семье погибшего ребенка выплатили компенсацию в размере 2 млн тенге, пострадавшие получили от 500 тыс. до 1 млн тенге.





Расследованием установлено, что причиной схода вагонов послужило искривление пути под воздействием продольных сил из-за несвоевременного выполнения планово-предупредительных работ по текущему содержанию железнодорожного полотна. Ответственными за надлежащее содержание данного отрезка пути являлись работники Шуской дистанции пути - заместитель начальника, начальник участка №2 и его заместитель, которые признаны подозреваемыми.









6. Гибель Дениса Тена





19 июля не стало известного казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. В тот день в Алматы он застиг двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате завязавшейся потасовки спортсмен получил ножевое ранение и позже скончался в больнице от большой кровопотери.





По подозрению в убийстве фигуриста арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Также полицейские арестовали Жанар Толыбаеву, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.





13 декабря дело об убийстве Дениса Тена поступило в суд. Кудайбергенов и Киясов обвиняются в разбое в группе лиц с применением оружия и убийстве по предварительному сговору и из корыстных побуждений. Кудайбергенов также обвиняется в краже, совершенной неоднократно. Жанар Толыбаевой предъявлены обвинения краже и недонесении о преступлении. Дело объемом 38 томов ведет судья Кеншилик Абдельдинов.





На начавшихся 25 декабря слушаниях представитель семьи Дениса Тена адвокат Нурлан Устемиров заявил о выявлении 14 противоречий, которые указывают на то, что преступление могло быть заказным.





Трагедия с Денисом Теном всколыхнула не только Казахстан, но и весь спортивный мир. Слова скорби приходили из разных уголков Земли. Поклонники Дениса вспоминали о том, что он был не только талантливым и целеустремленным спортсменом, но и разносторонне развитой личностью. У Дениса было много планов, которые он не успел воплотить. Например, он написал сценарий к фильму и презентовал его Тимуру Бекмамбетову на конкурсе молодых кинематографистов. После гибели спортсмена фильм решили снять. Как заверил Бекмамбетов, готовый сценарий будет максимально приближен к первоначальному варианту, написанному Денисом. Это будет картина о любви со счастливым концом, которую снимут на английском языке. Ожидается, что фильм выйдет в следующем году.





В память о спортсмене в Алматы презентовали фонд Дениса Тена и открыли мемориальную доску на доме, где он жил.





Также Денис Тен приказом главы МВД Калмуханбета Касымова посмертно награжден медалью "За вклад в обеспечение правопорядка".









7. Поражение Головкина





Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин 16 сентября впервые в своей профессиональной карьере потерпел поражение. На вечере бокса в Лас-Вегасе решением судей он уступил мексиканцу Саулю Альваресу. Спортсмены провели на ринге все 12 раундов. Двое судей отдали победу Альваресу со счетом 115:113, третий присудил ничью. Решением большинства судей победа была присуждена мексиканцу.





Годом ранее поединок Головкина и Альвареса завершился вничью. Теперь, 36-летний Головкин не сумел защитить чемпионские титулы WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 килограмма). Решение судей в обоих боях вызвали большую волну критики не только казахстанских болельщиков, но и в зарубежных СМИ. Обе стороны не исключили вероятность проведения третьего боя.









8. Олимпийские медали





В результате мирового допингового скандала Казахстан стал обладателем ряда медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В частности, после перепроверки допинг-проб были дисквалифицированы российская и греческая легкоатлетки, завоевавшие на Олимпиаде-2008 в Пекине серебряную и бронзовую медали. В результате казахстанка Ольга Рыпакова, ранее завоевавшая четвертое место, признана серебряным призером Игр.





Кроме того, представительница тяжелой атлетики Алла Важенина после перераспределения наград стала обладательницей золота ОИ-2008, а тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова получила бронзу Олимпиады-2012.









9. Пожизненное для Аблязова





В ноябре Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил бывшего главу "БТА Банка" Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. По данным следствия, Аблязов в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял бизнесмена Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО "Банк "ТуранАлем" Татишева Ержана. Таким образом Аблязов намеревался вернуть контроль над данным банком. 19 декабря 2004 года Токмади во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области застрелил Татишева из охотничьего ружья. После этого Аблязов возглавил указанный банк.





Суду над Аблязовым предшествовал процесс над Муратханом Токмади, который, будучи уже в заключении за вымогательство и незаконное хранение оружия, признался в убийстве банкира по заказу Аблязова. 16 марта Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил Токмади за убийство к 10 годам 6 месяцам лишения свободы.









10. Суд над Храпуновыми





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил бывшего акима Алматы Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы, а его супругу Лейлу Храпунову - к 14 годам. По приговору суда Храпунов должен отбывать наказание в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Также должно быть конфисковано имущество экс-акима, а сам Храпунов лишен всех наград, орденов и званий. Имущество Лейлы Храпуновой тоже подлежит конфискации. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденных.





Помимо четы Храпуновых, вынесен приговор и Айяру Ильясову - их родственнику. Он осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Храпунов осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана, среди которых "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней", "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки", "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем".









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