В Атырауской области в этом году зарегистрировано 659 заболевших с подозрением на корь

Атырау. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Атырауской области с начала 2019 года зарегистрировано 659 случаев заболеваний местных жителей с подозрением на корь, передает корреспондент агентства.



"С начала 2019 года зарегистрировано 659 случаев с подозрением на корь, из которых лабораторно подтверждено 205 случаев. Из них среди детей до 14 лет - 159 случаев, или 77,5%", - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья по Атырауской области.



По информации ведомства, "большая часть инфицированных - дети, которые не были вакцинированы против кори. Процент детей, чьи родители отказались от профилактических прививок, составил 18,1%. Половина заболевших среди детей - в возрасте до одного года".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства