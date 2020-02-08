На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 февраля ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине сохранится погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре и на востоке с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секунду, местами метель, туман, гололед.





В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Мангистауской, Жамбылской областях местами ожидается туман.

Ночью и утром в Туркестанской области местами – туман, днем – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем усилится ветер до 17-22 метров в секунду.





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