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На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

07.02.2020, 08:47 8371
Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 февраля ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 
"Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием Северо-Западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине сохранится погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре и на востоке с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской, Костанайской областях ожидаются усиление ветра до 15-23 метров в секунду, местами метель, туман, гололед. 

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области усиление ветра до 16 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Жамбылской областях местами ожидается туман. 
 
Ночью и утром в Туркестанской области местами – туман, днем – усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем усилится ветер до 17-22 метров в секунду.

 

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