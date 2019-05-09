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Теплая погода ожидается в Казахстане 9 мая и последующие выходные дни

08.05.2019, 13:40 8263
Теплая погода ожидается в Казахстане 9 мая и последующие выходные дни
Фото: essenmama.ru
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Теплая погода ожидается в Казахстане 9-13 мая, передает Kazakhstan Today.
 

Антициклон и юго-западные тропосферные потоки обеспечат 9 мая тёплую и без осадков погоду на большей части территории Казахстана. Но и в последующие сутки резких изменений в погоде на территории республики не ожидается", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, в западных областях на фоне высокой дневной температуры плюс 30-38 градусов кратковременные дожди с грозами возможны лишь в отдельных районах. На юге и в центре республики также будет тепло и без осадков. 
 
Между тем местами кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха ожидаются в северных, восточных и юго-восточных областях в самом конце недели. И они будут вызваны холодным атмосферным фронтом и смещающимся в тыл ему антициклоном, сформированным над Карским морем.
 

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