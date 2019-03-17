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Акимы двух районов назначены в Жамбылской области

16.03.2019, 13:37 7426
Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - Назначены акимы Сарысуского и Жуалинского районов Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением акима Жамбылской области акимом Сарысуского района назначен Канатбек Мадибек, акимом Жуалинского района назначен Нарбай Ергебеков, сообщает пресс-служба областного акимата.
 
Канатбек Мадибек до назначения работал руководителем департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан. Нарбай Ергебеков работал заместителем акима Жуалинского района.
 

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