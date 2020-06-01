В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Акмолинской областях, сообщили в РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в понедельник, 1 июня, в Павлодарской области ожидается днем местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 метров в секунду.

Кроме того, 1 июня в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем ветер восточный, с переходом на западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Петропавловске в понедельник ожидается гроза. Днем ветер восточный, с переходом на западный, 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%", - проинформировали синоптики.

Днем 1 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 42 градуса. Ветер северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100%.

Также, 1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кокшетау 1 июня утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области 1 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром 1 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - рассказали синоптики.

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