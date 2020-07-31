Руслан Жанпеисов осужден на год лишения свободы

Фото : Facebook Руслан Жанпеисов.

Шымкент. 30 июня. Kazakhstan Today - Руслан Жанпеисов (Бибарс Раимбеков) осужден на год лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента от 30 июля 2020 года Б. Раимбеков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 107 и частью 2 статьи 378 УК, то есть в умышленном причинении потерпевшему М. телесных повреждений средней тяжести, а также в оскорблении представителя власти и распространении видеозаписи в сети телекоммуникации, сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

По совокупности уголовных правонарушений он осужден на один год лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (колонии-поселении).

Судом было установлено, что Раимбеков с использованием аэрозольного устройства в виде пистолета, заряженного аэрозольноым перцовым содержимым, произвел выстрел в область глаз потерпевшего М., причинив последнему химический ожог обоих глаз, что повлекло за собой снижение остроты зрения. Кроме того, он в общественном месте, публично оскорбил сотрудника полиции К., находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, и выложил видеозапись на общедоступный интернет-канал", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел, что вину в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести он не признал, а также, что он ранее имел проблемы с законом.

Вместе с тем суд учел мнение потерпевших о назначении Раимбекову наказания в виде лишения свободы. Суд не принял во внимание доводы Раимбекова и его адвоката о том, что он произвел выстрел в лицо потерпевшему М. в пределах крайней необходимости и что в отношении него со стороны потерпевшего М. совершались противоправные действия. Эти и другие утверждения были предметом исследования в суде и опровергнуты показаниями потерпевшего, свидетеля, видеозаписью, представленным Б. Раимбековым, заключениями судебных экспертиз. Вина Раимбекова в совершении указанных уголовных правонарушений полностью доказана материалами дела.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших-истцов и взыскал с осужденного моральный вред в пользу М. в сумме 400 000 тенге и К. - 150 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.





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