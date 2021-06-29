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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

28.06.2021 5212
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
 
29 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
29 июня-1 июля в Кызылординской области днем сохраняются сильная жара, 40-42 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.
 
Днем 29-30 июня, 1 июля в Алматинской области местами ожидается сильная жара, 35-38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
 
Днем 29 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.
 
Ранее Казгидромет дал прогноз погоды по Казахстану на 29 июня - 1 июля. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха и сухую погоду на большей части территории страны.
 

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