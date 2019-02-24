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Аким Астаны поручил выяснить обстоятельства гибели пятерых детей в пожаре

04.02.2019, 12:51 19038
Аким Астаны поручил выяснить обстоятельства гибели пятерых детей в пожаре
Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Аким Астаны Бахыт Султанов поручил компетентным органам выяснить все обстоятельства трагедии, в результате которой погибли пятеро детей, передает Kazakhstan Today. 
 
Бахыт Султанов созвал экстренное совещание в связи с трагической гибелью пятерых детей в пожаре в жилом массиве Коктал-1. Пострадавшей семье будет оказана всемерная помощь, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 
"Выражаю соболезнования и скорблю вместе с семьей, которую постигло страшное горе. Руководство города посетило место трагедии, с родителями погибших детей работают психологи и специалисты социальных служб. Акиму района Сарыарка поручаю помочь в организации похорон, оказать материальную помощь", – сказал аким города. 
 
В свою очередь, как пояснил и.о. начальника ДЧС Маргулан Аманбаев, ранее в жилом массиве Коктал-1 была проведена профилактическая работа во избежание пожара и других чрезвычайных ситуаций. 
 

В этот дом тоже приходили сотрудники департамента ЧС и были сделаны соответствующие замечания и дано предписание по их устранению", – сказал Аманбаев. 

 
Бахыт Султанов потребовал, чтобы акимы районов совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции немедленно провели обход жилого сектора, проверили каждый дом на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. 
 

Это ваши прямые функциональные обязанности, я не должен каждый раз напоминать вам о них! Давно надо было провести эту работу, это упущение департамента по ЧС. Вы должны поименно знать жителей таких домов", – сказал он. 

 
Ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самому младшему из них было всего три месяца.
 

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