Аким Форт-Шевченко арестован на 15 суток

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 января ночью на юге, востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы 18-23 метра в секунду.
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман.
18 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на юге области гололед.
18 января на юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.
18 января на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 18 января временами ожидается туман.
18 января на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
18 января на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.
18 января на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
18 января на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
Днем 19, ночью 20 января на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 18-20 января на севере, юго-западе области, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. 18-20 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 января порывы 23-28 метров в секунду.