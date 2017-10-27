Акмолинская область зазывает туристов на масштабный фестиваль Octoberfest Burabay

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 05
  • :
  • 58
Все области
Туман
днем 17º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Акмолинская область зазывает туристов на масштабный фестиваль Octoberfest Burabay26.10.2017
Общество  15:25

Кокшетау. 26 октября. Kazakhstan Today - Масштабный фестиваль Octoberfest Burabay впервые пройдет в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

"Для максимального привлечения туристов в межсезонье в рамках проекта концепции Four seasons пройдет масштабное событие - осенний фестиваль Octoberfest Burabay, который состоится 28 октября в Бурабайском районе Акмолинской области на крытой площадке отеля "Айнаколь". В празднике примут участие 16 отелей региона, которые продемонстрируют все возможности для полноценного отдыха", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, в рамках фестиваля предусмотрено проведение развлекательных программ как для детей, так и для взрослых. На праздничной сцене выступят известные диджеи и артисты. На ивенте будет действовать фуд-корт.

Стоит отметить, что для туристов предусмотрены скидки на проживание в гостиницах Бурабая до 50%. От гостиниц до места проведения фестиваля будет организован трансфер.

"Ранее в рамках этого же проекта прошел фестиваль "Дары природы". Позже состоятся фестивали "Кансонар" - охота с ловчими птицами и "Зимняя сказка", - проинформировали в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что Акмолинская область своими уникальными природно-климатическими условиями, широкому рекреационному потенциалу, развитой сети здравниц широко известна за пределами страны. Область имеет все возможности для предоставления туристических услуг самого высокого класса.
Просмотров: 4768
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
26.10.2017   18:45
В Астане на 80% выросло число случаев развращения малолетних
26.10.2017   16:31
Фото: www.inform.kz
Мусин предложил отключить сотрудникам ЦОНов доступ к базам данных после инцидента в Алматы
26.10.2017   15:39
В ForteBank заявили, что не имеют отношения к истории с выдачей документов в ЦОНе Алматы
26.10.2017   15:25
Акмолинская область зазывает туристов на масштабный фестиваль Octoberfest Burabay
26.10.2017   14:09
Жительница Алматы сообщила о разглашении конфиденциальных данных в ЦОНе
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today