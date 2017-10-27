Акмолинская область зазывает туристов на масштабный фестиваль Octoberfest Burabay

Кокшетау. 26 октября. Kazakhstan Today - Масштабный фестиваль Octoberfest Burabay впервые пройдет в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

"Для максимального привлечения туристов в межсезонье в рамках проекта концепции Four seasons пройдет масштабное событие - осенний фестиваль Octoberfest Burabay, который состоится 28 октября в Бурабайском районе Акмолинской области на крытой площадке отеля "Айнаколь". В празднике примут участие 16 отелей региона, которые продемонстрируют все возможности для полноценного отдыха", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, в рамках фестиваля предусмотрено проведение развлекательных программ как для детей, так и для взрослых. На праздничной сцене выступят известные диджеи и артисты. На ивенте будет действовать фуд-корт.

Стоит отметить, что для туристов предусмотрены скидки на проживание в гостиницах Бурабая до 50%. От гостиниц до места проведения фестиваля будет организован трансфер.

"Ранее в рамках этого же проекта прошел фестиваль "Дары природы". Позже состоятся фестивали "Кансонар" - охота с ловчими птицами и "Зимняя сказка", - проинформировали в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что Акмолинская область своими уникальными природно-климатическими условиями, широкому рекреационному потенциалу, развитой сети здравниц широко известна за пределами страны. Область имеет все возможности для предоставления туристических услуг самого высокого класса.

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