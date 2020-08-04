Караганда. 3 августа. Kazakhstan Today - Акционеры заводов Qaz Carbon и YDD Corporation Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз приобрели машины для поликлиник Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Вслед за гуманитарной помощью, оказанной 18 июля 2020 года акционерами заводов Qaz Carbon и YDD Corporation Ерланом Нигматулиным, его партнёром из Грузии Давидом Кемертелидзе, а также Жармухамедом Аппазом, неравнодушные предприниматели в очередной раз поддержали медиков, безвозмездно передав 10 легковых машин для работы мобильных групп поликлиник", - сообщили в управлении внутренней политики Карагандинской области.

Автомобили укомплектованы медицинским оборудованием, необходимым для оказания первой медицинской помощи.

В первую очередь мы хотим позаботиться о людях, а также облегчить работу медицинского персонала, который стоит на передовой борьбы с вирусом. В своё время государство помогло бизнесменам развить производство и встать на ноги. Пришло время и бизнесу помочь государству и обществу в сложное время. Данные автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Они позволят мобильным бригадам проводить приём на дому и при необходимости транспортировать больных", - сказал Ерлан Нигматулин.

Давид Кемертелидзе выразил надежду, что данная поддержка пойдёт на благо обществу в борьбе с пандемией коронавируса.

В это непростое время мы понимаем, как нелегко сейчас работникам медицинской сферы, и, изучив данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан, где говорится о существенной нагрузке на службу скорой помощи, мы решили приобрести машины скорой медицинской помощи", - прокомментировал иностранный инвестор.

Жармухамед Аппаз пожелал, чтобы Казахстан скорее преодолел "этот непростой период и люди вернулись к обычному ритму жизни".

Помощь нуждающимся, забота о ближнем, забота о стране - это базовые принципы нашей компании, всего нашего коллектива", - отметил он.

Машины для поликлинических бригад на базе "Лада-Ларгус" предназначены для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе и оснащены чемоданами экстренной медицинской помощи Hersill, произведёнными в Испании. Каждый комплект состоит из таких жизненно важных приборов, как кислородный баллон, воздуховоды, интубационные трубки и многого другого для первой неотложной помощи пациенту.

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