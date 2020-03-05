"Алга": болашаковцы перевели на казахский еще один мультфильм

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Болашаковцы перевели на казахский язык мультфильм "Алга". Это уже 34-я картина, дублированная на госязык по инициативе фонда "Болашак", передает Kazakhstan Today.

В столице состоялся предварительный показ дублированного на государственный язык фильма "Алга". Мультипликационный фильм студии Disney/Pixar стал уже 34 картиной, дублированной на казахский язык в рамках проекта "Озіннен баста" по инициативе корпоративного фонда "Болашак" и компании "Меломан", сообщила пресс-служба партии Nur Otan.

В ходе предпоказа первый зампред Nur Otan и почетный член Попечительского совета фонда "Болашак" Бауыржан Байбек отметил, что в первые годы независимости, один из самых непростых периодов в истории страны, Первый Президент Нурсултан Назарбаев учредил уникальную стипендию "Болашак". Сегодня тысячи выпускников программы уже вернулись на родину и активно работают в самых разных отраслях экономики.

Бауыржан Байбек напомнил, что в 2011 году болашаковцы инициировали социальный проект "Озіннен баста", направленный на создание качественного и конкурентоспособного контента для детей на казахском языке. Инициативу поддержала партия Nur Otan.

В эпоху глобализации успешным может быть только тот народ, который ценит свою историю, культуру и язык. Поэтому партия Nur Otan ставит развитие казахского языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей одним из своих стратегических приоритетов. Сегодня благодаря социальному проекту "Озіннен баста", инициированному при непосредственной поддержке Елбасы, за 9 лет на казахский язык дублировано уже 34 лучших мировых художественных и анимационных фильма для детей. Я признателен всем спонсорам и меценатам, которым не безразлично будущее казахского языка и которые поддержали данную инициативу", - подчеркнул Бауыржан Байбек .

Впервые за всю историю казахского дубляжа текстовые надписи в фильме локализованы - все надписи и визуализация будут на казахском языке. При этом "Алга" уже девятый фильм, дублированный при поддержке строительного холдинга BI Group.

Над визуализацией мы много работали с поэтами - это новый этап в дубляже, и лично для меня тоже. Я очень долго ждал этого момента, с самого первого моего фильма в проекте. При этом даже на эти надписи был кастинг - мы отправили несколько образцов на казахском языке в студию Disney/Pixar, чтобы они выбрали самый подходящий почерк. И очень хочется, чтобы зрители понимали, какой большой труд вложен в дубляж фильма и сколько всего сделано", - рассказал режиссер дубляжа Шах-Мурат Ордабаев. Для него этот фильм стал уже 10-м по счету в рамках проекта "Озіннен баста".

Отметим, что за 9 лет на казахский язык были дублированы такие картины, как "Музды олке-2", "Коліктер 2", "Батыл журек", "Коко купиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин" и другие. Более 200 отечественных специалистов в сфере дубляжа прошли обучение в соответствии с международными стандартами студии Disney, в том числе режиссеры, музыкальные руководители, звукорежиссеры, переводчики и актеры.

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