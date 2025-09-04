03.09.2025, 19:16 24316
Алматинцу заблокировали въезд на парковку аэропорта из-за чужого долга в 1,3 млн тенге
В системе парковки произошел технический сбой
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматы Мирас Гапуров отвозил друга в аэропорт, но не смог попасть на территорию воздушной гавани из-за чужого штрафа в размере более 1,3 млн тенге.
1 сентября привез друга на международный рейс, на шлагбауме меня не пропустили. Зашел в Каспий, и тут выяснилось, что должен. Машину купили в январе, а штраф от ноября 2024 года", - написал мужчина в Threads.
В пресс-службе аэропорта Алматы пояснили, что в системе парковки произошел технический сбой. В результате задолженность была ошибочно привязана к номерному знаку, ранее использовавшемуся другим автомобилем.
Из-за этого система некорректно отобразила долг и заблокировала въезд в аэропорт. После обращения к операторам парковки, ошибка была оперативно устранена, а начисление - аннулировано", - говорится в сообщении.
03.09.2025, 19:42 23341
В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке генерального консульства КНР в Алматы в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла проходит концерт, посвященный 120-летию со дня рождения китайского народного музыканта Сянь Синхая.
Перед началом концерта гостей приветствовала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй:
Сегодня вечером мы собрались, чтобы вместе отметить 120-летие со дня рождения великого китайского народного композитора Сянь Синхая. Обладая мощным духом эпохи, трогательной любовью к родине и яркой оригинальностью, он создал такие бессмертные национальные шедевры, как кантата "Желтая река" и "На горе Тайханшань". Он является яркой жемчужиной не только в истории китайской музыки, но и в истории современной мировой музыки".
Генконсул добавила, что музыканта с Алматы связывает особая и глубокая история. После начала войны между СССР и Германией он оказался именно здесь, в Алматы. Когда был в крайней нужде, казахский музыкант Байкадамов протянул ему руку помощи.
Председатель Си Цзиньпин и президент Токаев неоднократно рассказывали эту трогательную историю взаимной поддержки. Совместное произведение двух музыкантов - симфоническая поэма "Амангельды" - стало духовным боевым кличем во время Мировой антифашистской войны, а их дружба, прошедшая через огонь и воду, превратилась в символ и образец вечной дружбы между Китаем и Казахстаном", - сказала Цзян Вэй.
Она отметила, что именно сегодня в Пекине Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев совместно приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.
Генконсул сообщила, что в память об общей истории и во имя совместного создания мирного будущего правительство КНР приняло решение наградить двух казахстанских героев Майхана Аренова и Абдибека Нурмагамбетова памятной медалью "80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".
Эта честь является признанием и увековечением значительного вклада народа Казахстана в борьбу китайского народа за независимость и освобождение", - сказала Цзян Вэй.
03.09.2025, 18:35 27281
Тайская авиакомпания с 1 декабря запускает прямые рейсы в Казахстан
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тайская авиакомпания Thai Air Asia X с 1 декабря запускает прямые рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.
С 1 декабря текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд - Thai Air Asia X. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярны пассажирских рейсов по маршруту Бангкок - Алматы с частотой 4 рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Таиландом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее прямой рейс запустили между Алматы и Пекином.
03.09.2025, 16:40 35541
Новая методика расчета размера платы за питьевую воду появилась в Казахстане
Министр промышленности подписал соответствующий приказ
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев подписал приказ "Об утверждении методики расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, для расчета размера платы для населения администратор:
- рассчитывает средние тарифы по республике по субъектам естественных монополий оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
- рассчитывает средние тарифы по области;
- проводит социально-экономический анализ по области;
- готовит заключение по итогам социально-экономического анализа.
Для расчета среднего тарифа по республике по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также среднего тарифа по области администратор запрашивает у территориальных подразделений уполномоченного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения, столицы и действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения на территории соответствующей области по состоянию на 1 января соответствующего года", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что потребление воды снизилось на 8% после введения дифференцированных тарифов.
03.09.2025, 15:38 40101
Алматы ждет катастрофа! - депутат о срезке гор, засыпке рек и незаконном строительстве
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Как заявил мажилисмен, в Алматы выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, также застройки всех предгорий Заилийского Алатау.
По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил Базарбек.
Еще одной острой проблемой остается срезка горных хребтов и массивов для строительства элитной недвижимости.
В августе я инициировал проверку по 25 земельным участкам в микрорайонах Кольсай, Кок-Тобе Медеуского района города, принадлежащих местной элите. Практически 80% случаев - это Бутаковка, Кенсай, Кок-Тобе, Горный Гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка. Срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением для ведения КХ и ЛПХ (…) Срезают горы и готовят под застройку участки даже близ сибиреязвенных захоронений ", - заявил Базарбек.
Он отметил, что вопреки принятому закону, запрещающему срезку горных массивов, и благодаря бездействию надзорных органов срезка продолжается.
Зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников (...) Что нам делать? Опустить руки и отдать горы на растерзание или бороться с этим злом?" - возмутился депутат.
Также он озвучил вопрос законности возведения строений на территории города. В пример он привел строительство 40-этажного жилого комплекса компанией RAMS.
У них на руках лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. А котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.
И таких несогласованных объектов, по его словам, в Алматы насчитывается 20.
Базарбек отметил, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".
Напомним, алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса компанией RAMS. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Как сообщалось ранее, в городе зафиксировали 135 случаев самовольного захвата госземель.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.09.2025, 14:21 43396
Когда в Казахстане начнут штрафовать электросамокатчиков, ответили в МВД
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Штрафовать водителей электросамокатов в Казахстане смогут только после принятия соответствующих законов, сообщил в кулуарах мажилиса министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.
Глава МВД напомнил, что с 2023 года в Казахстане действует закон, согласно которому электросамокаты признаны транспортным средством. В соответствии с принятыми нормами скорость движения электросамокатов по тротуару не должна превышать 6 километров в час. Но на деле это требование зачастую нарушается.
Министр пояснил, что отсутствие инфраструктуры и возможности отслеживать скорость не позволяет применять закон на практике.
Все эти вопросы обсуждаются с депутатами. Принятие норм и соответствующих законов позволит фиксировать нарушения скоростного режима электросамокатчиками.
У нас для этого все инструменты есть. Но прежде чем фиксировать, нужны законы", - сказал министр.
Напомним, житель Алматы запустил петицию о запрете езды электросамокатов по тротуарам.
Тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение этих средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, а их беспорядочная парковка препятствует нормальному передвижению пешеходов", - считает автор петиции.
На днях в Алматы произошел инцидент: самокат с двумя подростками на высокой скорости врезался в коляску с младенцем. К счастью, ребенок не пострадал. Подростки и их законные представители привлечены к ответственности.
03.09.2025, 11:23 53566
Казахстанец запустил петицию о запрете езды самокатов по тротуарам
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте ePetition появилась петиция о запрете движения электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта в пешеходных зонах.
Тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение этих средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, а их беспорядочная парковка препятствует нормальному передвижению пешеходов", - считает автор петиции.
По его мнению, право на безопасное передвижение не привилегия, а базовое право человека, и его обеспечение - прямая обязанность государства.
Каждая травма является следствием не только безответственности водителей и шеринговых компаний, но и результатом бездействия государства. Статистика фиксирует значительный рост числа происшествий и травм с участием данных средств передвижения, и это только зарегистрированные случаи. Принятые поправки к ПДД являются слабыми полумерами, а граждане также ежедневно подвергают себя опасности, особенно пожилые люди и дети. Тотальный контроль этих видов транспорта со стороны полиции де-факто невозможен, так как требует привлечения слишком большого количества ресурсов, а наказания за нарушения минимальны и не останавливают ни нарушителей, ни шеринговые компании", - подчеркивает автор.
В пример он привел международный опыт.
В Германии и Франции введен полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам, за нарушение назначаются крупные штрафы. В Китае и Великобритании движение таких средств допускается только в специально отведенных зонах. В Сингапуре подобное нарушение влечет уголовную ответственность", - говорится в петиции.
Автор потребовал:
- Ввести полный запрет на движение электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам, скверам и паркам - без исключений
- Ужесточить контроль со стороны полиции и обеспечить системное пресечение нарушений
- Установить строгую, вплоть до уголовной, ответственность для нарушителей
- Ввести жесткие штрафы и санкции в отношении водителей и компаний проката, допускающих использование своих средств на тротуарах
Безопасность граждан страны должна быть абсолютным приоритетом, а интересы отдельных лиц и частных компаний не могут быть поставлены выше жизни и здоровья людей. Тротуары должны снова стать безопасными и принадлежать только пешеходам", - резюмировал автор петиции.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов, в связи с чем Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний.
Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы во время рейда выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов, из них 1076 - за одни сутки.
02.09.2025, 19:34 93996
В Алматы выявлено свыше 11 тысяч нарушений среди пользователей электросамокатов
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция продолжает рейд по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и электровелосипеды, сообщает Polisia.kz.
С начала 2025 года выявлено 11 922 правонарушения среди пользователей этих транспортных средств. Только за последние сутки зарегистрировано 1076 нарушений, в том числе: нарушение требований к участникам дорожного движения - 846; нарушение правил движения пешеходами и иными участниками - 229; ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обеспечению безопасности детей - 5.
Кроме того, в ходе рейдов полицейские фиксируют случаи оставления самокатов на тротуарах и проезжей части, что создает угрозу для пешеходов и водителей. В результате 69 электросамокатов были водворены на специализированную стоянку.
Сегодня электросамокаты становятся частью городской среды. Вместе с этим растет и количество нарушений. Закон одинаков для всех. Персональная ответственность лежит как на самих водителях, так и на их родителях, если речь идет о несовершеннолетних. Мы работаем не только карательно, но и разъяснительно: объясняем правила, предупреждаем, обучаем. Однако безопасность детей и порядок на дорогах - наш приоритет, поэтому полиция будет строго реагировать на любые нарушения", - подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Также достигнуто соглашение с одной из кикшеринговых компаний о предоставлении полиции 50 самокатов с комплектами шлемов на безвозмездной основе. Это позволит повысить мобильность сотрудников при патрулировании и выявлении нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний.
02.09.2025, 17:44 80841
Казахстанцы смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
Фото: Depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут оформить договор купли-продажи транспортных средств в мобильном приложении "ЦОН", сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.
При этом обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора. Стоимость оформления одного договора составляет 1500 тенге", - добавили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут онлайн оформлять сделки купли-продажи недвижимости.
