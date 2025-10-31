30.10.2025, 18:10 70266
Алматинцы жалуются на едкий запах гари
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы жалуются на едкий запах гари, похожий на жженный пластик, передает корреспондент агентства.
Проснулась - в доме стоит непередаваемый запах какой то вони, зашла в тредс, судя по всему, это с улицы так пахнет. Мне кажется, пора создать экополицию и вводить жесткие меры за преступления экологического характера. Иначе Алматы станет непригодным для жизни", - пишет galiya.baizhanova на threads.com.
Район Шевченко Чапаева вонь стоит с часу ночи, до сих пор воняет… даже с закрытыми окнами", - отмечает mariya0496.
Как раз таки в районе стадиона запах сильный был. Особенно абая шарипова", - заявил пользователь erzhh007.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
В Казгидромете журналисту Kazakhstan Today прокомментировали информацию.
30 октября 2025 года с 00.00 до 11.00 в городе Алматы превышений ПДК не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.
При этом отмечается, что метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - добавили в Казгидромете.
Между тем специалисты департамента экологии, санврачи и синоптики Казгидромета провели оперативные выезды и обследования состояния атмосферного воздуха после массовых жалоб жителей Алматы на едкий запах гари, пишет tengrinews.kz.
По информации департамента экологии, в ходе выездных мероприятий были осуществлены совместные инструментальные замеры атмосферного воздуха в различных точках: ТРЦ "АДК", "Москва", улица Наманганская, 51, проспект Абая, улица Карасай батыра.
По результатам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в середине сентября алматинцы жаловались на запах гари и задымленность в разных районах города. Тогда в ДЧС сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области.
Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
31.10.2025, 15:38 4101
В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства
14 тыс. иностранцев были выдворены из страны
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение миграционного законодательства в Казахстане наложено штрафов на сумму 4,7 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
За 9 месяцев текущего года полицейскими привлечено к административной ответственности 306 тыс. иностранных граждан, из них 70 тыс. нарушили миграционное законодательство. Из них 14 тыс. были выдворены из страны, оштрафованы на 4,7 млрд тенге. Кроме того, сокращены сроки пребывания в стране 16 тыс. иностранных граждан. За нарушение закона аннулированы документы на постоянное проживание 3 400 иностранцев", - сказал Аслан Аталыков.
Он проинформировал, что в этом году число иностранцев, прибывших в страну, превысило 12 млн человек. Большинство из них из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Большая часть проходит в качестве туристов и транзитом. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан.
Глава комитета также отметил, что в этом году внесены поправки, направленные на усиление миграционного контроля. В частности, введен институт регистрации иностранных граждан, пребывающих в стране более 30 дней.
Кроме того, в настоящее время в мажилисе прорабатывается ряд изменений, предусматривающих административную ответственность за нарушение миграционного законодательства.
За то, что иностранные граждане, пребывающие в стране более одного месяца, не зарегистрировались или зарегистрировались несвоевременно по адресу, не проживали по адресу, указанному в визовом разрешении на временное проживание и при регистрации, вводится ответственность принимающей стороны за совершение ложной регистрации иностранного гражданина. Предусматривается увеличение размеров штрафов по ряду санкций", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов.
31.10.2025, 13:06 11351
Свыше 7 тыс. человек приехали в Казахстан за 3 месяца
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам II квартала 2025 года сальдо миграции составило +7,7 тыс. человек. В страну прибыли 11,3 тыс. человек, выехали 3,5 тыс. человек.
В разрезе стран миграционный прирост приходится в основном на СНГ и Китайскую Народную Республику", - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, комментируя текущую миграционную ситуацию в Казахстане.
Он отметил, что с 2023 года наблюдается снижение числа граждан Казахстана, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства.
По итогам 9 месяцев за рубежом в целях осуществления трудовой деятельности находятся 156,7 тыс. наших граждан. Наибольшее количество казахстанцев осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации - 128,8 тыс. чел., в Республике Корея - 15,2 тыс. чел., Польше - 2,6 тыс. чел., Великобритании - 1,4 тыс. человек. В целях защиты прав граждан, работающих за рубежом, в прошлом году подписано соглашение между правительствами Казахстан и Катара о регулировании трудоустройства казахстанских работников в этой стране, а в начале т.г. подписан меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции с Соединенным Королевством Великобритании", - уточнил Ертаев.
Также ведется работа по заключению аналогичных соглашений и меморандумов с Южной Кореей, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.
В Казахстане имеется около 400 частных агентств занятости, занимающихся трудоустройством наших граждан за рубежом. Разработаны законодательные поправки, направленные на регулирование деятельности ЧАЗ", - рассказал Аскарбек Ертаев.
В целях снижения демографического дисбаланса между северными и южными регионами реализуются меры по повышению мобильности трудовых ресурсов.
Уровень отрицательного сальдо миграции в регионах расселения удалось сократить в четыре раза, с 53 тыс. человек в 2019 году до 13 тыс. человек в 2024 году.
За 9 месяцев 2025 года во внутренней миграции приняли участие 383 тыс. человек. Согласно данным Бюро национальной статистики, численность внутренних мигрантов за январь-июнь 2025 года увеличилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (306,8 тыс. человек). Центрами притяжения внутренних мигрантов остаются мегаполисы, на долю которых приходится 51,2% общего потока", - добавил вице-министр.
Одиннадцать тысяч казахстанцев работают в Южной Корее нелегально.
31.10.2025, 11:38 17886
Минфин разоблачил фейки о новой финансовой программе и выплатах казахстанцам
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан сообщает о распространении недостоверной информации о "новой финансовой программе", якобы действующей при поддержке министерства.
Министерство финансов РК не имеет отношения к данным публикациям и не проводит программ по выплатам, инвестициям или грантам для граждан через частные сайты, мессенджеры или социальные сети. Все официальные инициативы государственных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах", - говорится в информации.
Казахстанцев просят не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и не переводить денежные средства на счета неизвестных лиц.
В случае выявления подозрительных схем рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или сообщать о фактах обмана через единый контакт-центр "1414", - предупредили в ведомстве.
Ранее МВД РК предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях.
Казахстанские депутаты выразили обеспокоенность использованием искусственного интеллекта пранкерами и мошенниками. По их мнению, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.
30.10.2025, 20:55 64001
В Риме открыли памятник Абаю
Фото: МКИ РК
Рим. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 30 октября, в Риме состоялось открытие памятника великому казахскому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву с участием министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, сообщает пресс-служба МКИ РК.
В последние годы отношения между нашими государствами приобрели особую динамику развития. Прошлогодний официальный визит президента Казахстана в Италию, а также визит председателя Совета министров Италии в Казахстан вывели наше сотрудничество на новый уровень. А состоявшийся в сентябре визит президента Италии в Казахстан открыл новые горизонты взаимодействия и ознаменовался рядом важных переговоров. Сегодняшнее открытие памятника Абаю - прямое продолжение достигнутых договоренностей, символ дружбы и взаимного уважения наших народов", - сказала Аида Балаева.
В церемонии открытия приняли участие полномочный посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, представители министерства культуры Италии, муниципалитета Рима.
30.10.2025, 16:49 73291
Наносится непоправимый ущерб уникальной природной среде - общественники о строительных работах в роще Баума в Алматы
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Рассказать друзьям
В заповедной роще Баума в Алматы с 20 сентября по настоящее время осуществляются незаконные действия по незаконному строительству искусственных пешеходных и беговых дорожек, многочисленных детских, игровых, спортивных площадок, площадки настольного тенниса, площадок для пикников, площадок для качелей, площадки выгула собак и трассы для экстрим-байкинга. В ходе перечисленных строительных работ произведен и продолжает производится незаконный снос плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова", - заявили активисты на своей странице в Сети.
По их словам, на месте уничтоженных грунтовых природных лесных троп возводятся искусственные дорожки.
Синтетическим полиэфирным геотекстилем ПЭ, георешеткой, мелким и крупным дробленным гравием и щебнем. А на всех остальных участках незаконного строительства искусственных площадок, после среза плодородного почвенного слоя почвы и лесного напочвенного растительного покрова, произведена объемная засыпка ПГС, армирование и заливка бетонной смесью с установкой бордюров.Противоправными действиями нанесен и продолжает наносится непоправимый ущерб и вред уникальной природной среде, лесной экосистеме, природному балансу, облику и биоразнобразию "Государственного памятника природы рощи Баума", - утверждают общественники.
По их мнению, производство вышеназванных строительных работ приводит к нарушению и уничтожению:
- естественных почв;
- аэрации;
- гидрологического режима территории;
- препятствует миграции насекомых и ведет к гибели лесных насаждений.
Срезав природный слой почвы, расчленив и запечатав рощу искусственными дорожками, площадками - муравьи, дождевые земляные черви и другие полезные насекомые, больше не смогут как ранее мигрировать по территории через искусственные барьерные стройматериалы и теперь обречены на гибель. Кроме того, искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи Баума", - пояснили они.
Подчеркивается, что "вышеперечисленные действия являются грубейшим нарушением установленного заповедного режима особо охраняемой природной территории государственного памятника природы".
Запрещается любая деятельность, нарушающая естественное состояние и сохранность "Государственного памятника природы Роща Баума"! Напоминаем, разработанный проект акимата по преобразованию "Государственного памятника природы роща Баума" в типичный городской парк - является незаконным, вредительским, антиприродным и нарушает природоохранное законодательство Казахстана. Требуем немедленного запрещения реализации незаконного вандального проекта преобразования памятника природы рощи Баума в урбан-парк, с прекращением всех незаконных строительных работ на ее территории! Требуем демонтажа всех незаконно построенных искусственных дорожек и площадок, с последующей обратной засыпкой плодородной почвой нарушенной территории и привидением ее в прежнее естественное природное состояние", - добавили они.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
30.10.2025, 11:42 86836
Элегантный карниз никто и никогда уже не увидит: подрядчик продолжил ломать фасад знаменитой алматинской гимназии даже после возмущения алматинцев
Фото: Максим Скопин
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядчик, взявшийся реконструировать алматинскую гимназию № 56, доломал карниз здания, несмотря на возмущение алматинцев, пишет Kursiv.
Можно биться об заклад, что элегантный карниз, который встречал и провожал тысячи поколений алматинцев в прежнем виде, никто и никогда уже не увидит. При современном подходе к реконструкции зданий в Казахстане там в лучшем случае появится дешевая и непохожая на прежнюю имитация со строительного рынка. Специалистов по сохранению и охране памятников архитектуры во властных структурах как будто попросту не осталось, а привлечению независимых экспертов и бережному отношению к архитектурным деталям в Казахстане, похоже, так и не научились. Да и кажется, что многие чиновники как не понимали, так и не понимают - зачем беречь историю", - пишет источник.
По данным издания, старое здание школы пережило несколько небольших землетрясений, но дети практически никогда не чувствовали подземных толчков из-за качества постройки и толстых кирпичных стен. Сейчас же снос портика и элегантного карниза объясняют необходимостью сейсмоусиления.
Ранее в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы опасаются, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В пример авторы статьи привели "кунаевские" фонтаны возле акимата города.
Чиновники подали реконструкцию общественности как обновление фонтанов за 5,6 млрд тенге, а по факту полностью их переделали, обезглавив работу архитектора Монтахаева 1979 года", - говорится в материале.
Печальная судьба, по мнению авторов материала, также ожидает Казахский театр драмы имени Мухтара Ауэзова и ТЮЗ имени Наталии Сац.
Всем уже становится очевидным тот факт, что от замысла казахстанских архитекторов 1970-х по итогу может мало что остаться, и отделка знаковых зданий будет выполнена с применением новых материалов. К сожалению, в Казахстане не сложилась культура уважения к истории, ни к точности строительных и отделочных материалов, а также к планировкам и внешней и внутренней отделке зданий. Первым делом на мусорке у театра Ауэзова оказались экспонаты театрального музея", - сетуют авторы.
Удручает и состояние дореволюционных построек Алматы, к примеру особняка купца Шахворостова на углу Назарбаева и Айтеке би, который находится в плачевном состоянии.
Между тем жители одного из элитных районов Алматы возмущены постройкой скалодрома прямо возле их домов, сообщает Tengrinews.
Котлован вырыли вплотную к участкам - у некоторых обрушились заборы, на стенах появились трещины", - пишет сайт.
Этот коммерческий объект нагло "впихнули" в густонаселенный квартал, полностью игнорируя нормы и комфорт жителей. Не соблюдают нормы отступа, копают прямо по заборы. Строительную технику возят даже по ночам - из-за вибрации в домах даже пошли трещины. У жителей перебои с водой: ее отключают без предупреждения, из кранов течет мутная жидкость", - рассказывает местный житель Тимур Жалбагаев.
По его словам, из-за стройки сотни людей вынуждены жить в шуме и пыли.
В управлении архитектуры и градостроительства Алматы заявляют, что целевое назначение участка - "эксплуатация и обслуживание образовательно-спортивного объекта". Там также добавили, что проверить стройку можно только по официальному обращению, где должны быть указаны конкретные факты нарушений. Без такого заявления провести внеплановую проверку ведомство не может.
Несмотря на заверения застройщика и ответы акимата, жители требуют остановить работы, провести проверку законности разрешений и привлечь к ответственности застройщика и чиновников, допустивших нарушения", - пишет сайт.
Ранее сообщалось, что в Алматы снесут старый корпус роддома № 1, расположенного на улице Богенбай батыра.
Также общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Наталии Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Наталии Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Также общественники потребовали прекратить строительные работы в роще Баума в Алматы, где сейчас проводится реконструкция. По их словам, из-за работы тяжелой строительной техники массово повреждены и повреждаются лесные насаждения, плодородный слой почвы и подлесный напочвенный живой покров.
29.10.2025, 18:20 123596
Общественники потребовали прекратить строительные работы в роще Баума в Алматы
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественное движение "Спасем Рощу Баума" потребовало прекратить строительные работы в роще, передает корреспондент агентства.
Требуем немедленной отмены реализации незаконного проекта преобразования рощи Баума с прекращением незаконных строительных работ на ее территории. Требуем демонтажа кабелей, опор, трубопровода, арычных лотков и последующей засыпки всех траншей", - говорится в посте, опубликованном на странице общества в Сети.
По словам общественников, в роще больше месяца осуществляются действия по строительству инженерных коммуникаций кабельных линий, трубопровода автополива и арычных лотков.
В ходе незаконного производства вышеперечисленных строительных работ, рытья траншей, работы тяжелой строительной техники, прокладке инженерных коммуникаций - механическим путем массово повреждены и повреждаются лесные насаждения, плодородный слой почвы и подлесный напочвенный живой покров. Вышеперечисленные действия являются грубейшим нарушением установленного заповедного режима особо охраняемой природной территории, государственного памятника природы роща Баума, объекта природно-заповедного фонда! Категорически недопустимы и запрещены на всей его неприкосновенной территории! Напоминаем, разработанный проект акимата по преобразованию "Государственного памятника природы роща Баума" в типичный городской парк - является незаконным, вредительским, антиприродным и нарушает природоохранное законодательства Республики Казахстан", - заявили они.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
29.10.2025, 14:05 132131
Запугивание людей, дискредитация госорганов, дестабилизация общества - депутаты обеспокоены использованием искусственного интеллекта пранкерами и мошенниками
Фото: Depositphotos
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса депутаты Сергей Пономарев и Нартай Сарсенгалиев выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры.
Депутат Сарсенгалиев в своем депзапросе отметил рост случаев, когда ради лайков пользователи соцсетей разыгрывают людей, пугают их и ведут себя неадекватно в обществе. Более того, некоторые из таких блогеров позорят страну за рубежом. В пример он привел казахстанку, которая инсценировала кражу в магазине в Китае. Это вызвало скандал и разборки с полицией.
Вскоре появилась новая запись, где эта же блогер в ташкентском метро хватала за руки парней и приставала к ним. Настало время строго привлекать таких "блогеров" к ответственности, ведь их действия нарушают личное пространство людей и общественный порядок", - считает Сарсенгалиев.
Он также отметил, что сейчас любители розыгрышей стали применять возможности искусственного интеллекта.
В одних видео показывают, будто главы государств или высокопоставленные лица пришли за покупками в какой-то магазин. Люди, не разбирающиеся в цифровых технологиях, могут поверить этому. Нужно прекратить использовать ИИ для подобного обмана, даже если это делается ради маркетинга. В другом пранке дети отправляют родителям изображения, созданные искусственным интеллектом, на которых будто бы неизвестный человек зашел к ним домой и ходит по квартире. Испуганные родители звонят в полицию и мчатся домой, а дети спокойно сидят и смеются, говоря, что это просто пранк. В это время полиция может не успеть помочь тем, кто действительно нуждается в помощи - и этого "сетевые шутники" не понимают", - возмутился спикер.
Депутат предложил выявлять и публиковать список блогеров, которые своими шутками вмешиваются и нарушают покой людей.
Надо немедленно блокировать страницы в социальных сетях тех, кто оскорбил честь и достоинство других с помощью опасных пранков. Обязать администраторов соцсетей оперативно выявлять страницы, на которых публикуются опасные пранки, и сообщать об этом уполномоченным органам", - предложил депутат.
В свою очередь депутат Сергей Пономарев выразил обеспокоенность применением искусственного интеллекта и дипфейков мошенниками.
Качество подделок растет и с ним растут риски манипуляции общественным мнением, дискредитации государственных органов и дестабилизации общественно-политической ситуации. Если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица, с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. Это уже угроза национальной безопасности", - высказался депутат.
Также дипфейки все чаще используются в финансовом мошенничестве.
Когда человек слышит голос близкого или видит его видео с просьбой о помощи, на эту удочку попадаются даже высокообразованные граждане. По данным отчета компании Feedzai за 2025 год, более 50% случаев онлайн-мошенничества совершается с использованием искусственного интеллекта. В ответ банки и платежные системы уже переходят к использованию ИИ-решений для защиты клиентов", - подчеркнул Пономарев.
Он подчеркнул, что главная проблема - ущерб репутации. Даже если позднее размещается опровержение, вред уже нанесен, а восстановить доверие практически невозможно.
С учетом стремительного роста социальной инженерии и распространения технологий искусственного интеллекта, депутат потребовал от Министерства искусственного интеллекта и Министерства внутренних дел действовать на опережение и принять комплекс мер:
1. Вменить в обязанности центра мониторинга и экспертизы цифрового контента - обеспечение и оперативное выявление дипфейков и их блокировку.
2. Разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов, особенно
в государственных информационных системах и официальных медиа. Этот инструмент должен быть доступен не только судам,
но и каждому гражданину, который захочет проверить изображение на подлинность.
3. Провести широкую информационную кампанию по обучению граждан методам распознавания дипфейков и защите от цифрового мошенничества.
Ранее о новых мошеннических схемах с использованием ИИ предупредили в Нацбанке.
