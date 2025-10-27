Вырубка деревьев в роще Баума не предусмотрена, при этом свыше 9 тысяч "аварийных" деревьев могут вырубить - акимат Алматы

Сегодня ночью в роще Баума неизвестные злоумышленники вырубили несколько деревьев: кленов и акаций

Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Благоустройство рощи Баума не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено, заявили сегодня в акимате Алматы, при этом подчеркнув, что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев, - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".





По данным инвентаризации, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев.





Из них 55% признаны здоровыми, 23% - ослабленными, 12% - угнетенными, 8% - усыхающими, а сухостойные и аварийные составляют по 1%. Всего аварийные деревья составляют свыше 9% от общего количества. В связи с этим в роще проводится санитарная очистка и уход за насаждениями. Удаление больных и усыхающих деревьев проводится выборочно и направлено на сохранение здоровых насаждений, предотвращение распространения заболеваний и формирование устойчивого зеленого массива", - отметили в ведомстве.





По подсчетам агентства Kazakhstan Today, 9% от 104 тыс. - это свыше 9300 деревьев, которые могут быть срублены в качестве "аварийных". Однако в сообщении акимата точное количество деревьев, подлежащих вырубке не указано.





"благоустройство не предусматривает вырубку деревьев" и с предыдущим утверждением, что "в рамках благоустройства в роще Баума ни одно дерево не будет вырублено", остается непонятным. Как это соотносится с заявлением акимата Алматы о том, чтои с предыдущим утверждением, что "остается непонятным.





Агентство Kazakhstan Today намерено обратиться за разъяснениями в акимат Алматы.





В акимате между тем обещают в 2026 году посадить "свыше одной тысячи новых деревьев, что позволит компенсировать естественные потери и увеличить общий зеленый массив".





Там также признали, что во время проведения подготовительных работ были зафиксированы отдельные случаи повреждения коры, заявив, что "инциденты носят локальный и обратимый характер и не представляют угрозы для экосистемы".





Тем временем стало известно, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев.





Повреждены деревья пород "клен остролистный" и "акация белая", а также зафиксирован подпил 11 деревьев, преимущественно породы "вяз мелколистный", - заявили в государственном региональном природном парке "Медеу" управления экологии и окружающей среды Алматы.





На месте происшествия обнаружены две ручные пилы и одна бензопила.





По состоянию на 24 октября текущего года указанных правонарушений не наблюдалось. Дежурным инспектором подано заявление в природоохранную полицию", - сообщили в ведомстве.





Там отметили, что сотрудники парка "Медеу" осуществляют ежедневный мониторинг состояния зеленых насаждений и территории рощи Баума. При выявлении нарушений принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.





В настоящее время проводится проверка по факту незаконной порубки, устанавливаются лица, причастные к правонарушению. Результаты расследования будут доведены до сведения общественности дополнительно", - подчеркнули в управлении.





6 октября власти Алматы пообещали , что в роще Баума "ни одно дерево не будет вырублено".





Общественники назвали происходящее в роще Баума преступлением и потребовали прекратить работы.





Напомним, роща Баума более 100 лет является народным достоянием и памятником ландшафтной архитектуры города.