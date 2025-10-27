26.10.2025, 18:36 5491

Вырубка деревьев в роще Баума не предусмотрена, при этом свыше 9 тысяч "аварийных" деревьев могут вырубить - акимат Алматы

Сегодня ночью в роще Баума неизвестные злоумышленники вырубили несколько деревьев: кленов и акаций
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Благоустройство рощи Баума не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено, заявили сегодня в акимате Алматы, при этом подчеркнув, что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев, - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".

По данным инвентаризации, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев.

Из них 55% признаны здоровыми, 23% - ослабленными, 12% - угнетенными, 8% - усыхающими, а сухостойные и аварийные составляют по 1%. Всего аварийные деревья составляют свыше 9% от общего количества. В связи с этим в роще проводится санитарная очистка и уход за насаждениями. Удаление больных и усыхающих деревьев проводится выборочно и направлено на сохранение здоровых насаждений, предотвращение распространения заболеваний и формирование устойчивого зеленого массива", - отметили в ведомстве.


По подсчетам агентства Kazakhstan Today, 9% от 104 тыс. - это свыше 9300 деревьев, которые могут быть срублены в качестве "аварийных". Однако в сообщении акимата точное количество деревьев, подлежащих вырубке не указано.

Как это соотносится с заявлением акимата Алматы о том, что "благоустройство не предусматривает вырубку деревьев" и с предыдущим утверждением, что "в рамках благоустройства в роще Баума ни одно дерево не будет вырублено", остается непонятным.

Агентство Kazakhstan Today намерено обратиться за разъяснениями в акимат Алматы.

В акимате между тем обещают в 2026 году посадить "свыше одной тысячи новых деревьев, что позволит компенсировать естественные потери и увеличить общий зеленый массив".

Там также признали, что во время проведения подготовительных работ были зафиксированы отдельные случаи повреждения коры, заявив, что "инциденты носят локальный и обратимый характер и не представляют угрозы для экосистемы".

Тем временем стало известно, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев.

Повреждены деревья пород "клен остролистный" и "акация белая", а также зафиксирован подпил 11 деревьев, преимущественно породы "вяз мелколистный", - заявили в государственном региональном природном парке "Медеу" управления экологии и окружающей среды Алматы.


На месте происшествия обнаружены две ручные пилы и одна бензопила.

По состоянию на 24 октября текущего года указанных правонарушений не наблюдалось. Дежурным инспектором подано заявление в природоохранную полицию", - сообщили в ведомстве.


Там отметили, что сотрудники парка "Медеу" осуществляют ежедневный мониторинг состояния зеленых насаждений и территории рощи Баума. При выявлении нарушений принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.

В настоящее время проводится проверка по факту незаконной порубки, устанавливаются лица, причастные к правонарушению. Результаты расследования будут доведены до сведения общественности дополнительно", - подчеркнули в управлении.


6 октября власти Алматы пообещали, что в роще Баума "ни одно дерево не будет вырублено".

Общественники назвали происходящее в роще Баума преступлением и потребовали прекратить работы.

Напомним, роща Баума более 100 лет является народным достоянием и памятником ландшафтной архитектуры города.  
 

26.10.2025, 11:21 8356

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в 10 городах Казахстана

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики сегодня, 26 октября 2025 года прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в 10 городах Казахстана.

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Костанае, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Уральске, Актобе, Алматы, Атырау и Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - это состояние воздушной среды или метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся: туман, заметное ослабление ветра, наступление штиля, формирование задерживающих слоев инверсии температуры.

В период НМУ важно обеспечить кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ от промышленных источников выбросов.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями, заявили в проектном офисе для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.

Плохая экология в мегаполисах и крупных промышленных городах становится одной из причин роста заболеваемости детей в возрасте до 14 лет. Дети стали чаще подхватывать инфекции, также участились случаи заражения паразитами и болезни нервной системы. По данным РГП "Казгидромет", самыми экологически грязными городами РК в 2024-м стали Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау.
 
16.10.2025, 16:11 60146

Проверки автотранспорта ужесточили в Алматы

Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды горакимата.

Проверки проводит ТОО "Eco Almaty" совместно с сотрудниками дорожной полиции.

Они направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств", - уточнили в управлении.


С 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля. Из них 138 работали на бензиновом и газовом топливе, у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ; среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.

Регулярные проверки помогают своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по их устранению, что способствует улучшению качества воздуха в городе", - отметили в управлении.


В ведомстве напомнили, что в городе разработан проект правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Их цель - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса.

По данным управления, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля - на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).

Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев.


Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха, в связи с чем в городе утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта.

 
15.10.2025, 10:25 72411

В Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса

Фото: скриншот из видео нацпарка
Усть-Каменогорск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке. Видео опубликовано на странице парка в Instagram.

Благодаря труду наших ребят, снежный барс снова попал в объектив. Интересный факт: снежный барс может развивать скорость до 50 км/ч!" - говорится в сообщении.



 
14.10.2025, 20:55 78791

Старые автомобили могут наносить меньший вред экологии, чем новые - эксперт

Эколог считает, что акимат Алматы выбрал неправильные критерии установки ограничений
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Ассоциации практикующих экологов ‎Лаура Маликова считает, что акимат Алматы выбрал неправильные критерии установки ограничений. Старые автомобили, по ее словам, могут наносить меньший вред окружающей среде, чем новые. ‎

Разработанные правила опирались на опыт других европейских стран, но оставленная лазейка не соответствует, во-первых, требованиям Экологического кодекса; во-вторых, опыту передовых городов Европы. Если мы действительно хотим улучшать качество воздуха (в Алматы. - Прим. ред.), то ни за какую плату не должно быть доступа. Также то, что они поделили на Евро-4, 3 и 2 тоже в корне неправильно, потому что мы говорим о выбросах: это может быть старый автотранспорт с хорошо работающей системой очистки выхлопных газов - лучше, чем у нового автомобиля, где срезан катализаторный блок. Поэтому критерии установки ограничений выбраны неправильно. Тем более обсуждать плату, я считаю, в корне неправильно", - сказала она в эфире YouTube-канала Sreda.


Напомним, в августе в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан. Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
 
12.10.2025, 18:57 103896

Засыпка русла Теренкары в Алматинской области: акимат направит материалы в суд

Документация по делу направлена в компетентные органы
Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY -  Акимат Ащыбулакского сельского округа Алматинской области направит в суд материалы для принудительной рекультивации земельного участка в районе русла реки Теренкара, засыпанного строительными и бытовыми отходами, сообщили в пресс-служба областного акимата.

Факты загрязнения природных территорий не остаются без внимания. Работа по наведению порядка и восстановлению русла продолжается. Контроль со стороны акимата будет усилен", - подчеркнули в аппарате акима Ащыбулакского сельского округа.


Подчеркивается, что вся документация по делу направлена в компетентные органы.

Проверками установлено, что собственник земельного участка в селе Туймебаев самовольно провел выравнивание территории, частично засыпав природное русло реки. Эти действия привели к изменению глубины и сокращению русла, что несет риски для экосистемы и безопасности местных жителей. По данным акимата, владелец участка неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение экологических норм. В 2025 году по итогам проверки департамента экологии по Алматинской области ему был наложен штраф на сумму 275 тысяч тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание до сих пор не исполнено", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в январе мужчина вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
 
11.10.2025, 18:00 116166

Сотни фазанов выпущены в зеленый пояс Астаны

Фото: Акимат Астаны
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В санитарно-защитную зеленую зону Астаны выпустили 325 жетысуских фазанов, сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Как отметили в ведомстве, это уже вторая партия выпущенных птиц. Первая партия с 850 птицами была выпущена в апреле этого года.

Ежегодно в санитарно-защитную зеленую зону столицы выпускают около 1500 фазанов. Это способствует расширению ареала обитания фазанов, ведению биологической борьбы с вредителями в искусственных лесных массивах путем заселения новых территорий. То есть запуск фазанов в искусственный лес позволит снизить количество вредных насекомых в нем", - рассказал руководитель отдела озеленения и природопользования управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Сагыныш Сагинтаев.


По его словам, агроценоз зеленых насаждений, тростниковых кустарников, пастбищ и зерновых культур в зоне зеленого пояса столицы благоприятен для выживания фазанов.

Фазаны морозоустойчивы, особого ухода им не требуется, нужна только зимняя подкормка. Питание фазанов - это в основном растения, ягоды, корни. Кроме того, эти птицы также питаются насекомыми. Фазанов выращивают в "фазанарии", расположенном в санитарно-защитной зеленой зоне столицы. За птицами ведется постоянный контроль и наблюдение", - сказал Сагыныш Сагинтаев.


10 октября в зеленом поясе будет выпущено еще 325 жетысуских фазанов.

Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане.
 
10.10.2025, 20:16 127091

Более 40 экопроектов реализуются в бассейне Аральского моря

Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось второе под председательством Казахстана заседание правления Международного фонда спасения Арала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Сегодня международное сообщество ожидает от нас не только деклараций, но и конкретных решений. Судьба Аральского моря, рациональное и справедливое использование трансграничных вод, сохранение природных ресурсов - это вопросы, выходящие далеко за пределы региона", - сказал в своем выступлении вице-премьер Канат Бозумбаев.


По его словам, это часть глобальной экологической повестки, связанной с устойчивым развитием, продовольственной и энергетической безопасностью, качеством жизни десятков миллионов людей. Он добавил, что на недавней Генеральной Ассамблее ООН лидеры стран Центральной Азии подчеркнули важность укрепления доверия, солидарности и коллективных действий для защиты окружающей среды.

В бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов при поддержке Всемирного банка. В ходе заседания участники также приняли к сведению предложение исполнительного комитета МФСА об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. По итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания правления МФСА.

Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации РК ведет работу по увеличению объема воды в Северном Аральском море. С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.
 
10.10.2025, 19:28 126296

Экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы

Члены Экологического общества считают, что новый тротуар построен незаконно
Экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы
Фото: Экологическое общество Алматы
Алматы. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат, несмотря на возмущение горожан, уничтожил придорожную защитную зеленую зону на улице Момышулы. Об этом сообщили члены Экологического общества Алматы на своей странице в Facebook.

Вдоль проезжей части, где рос защитный зеленый покров травы, акимат незаконно построил новый тротуар шириной около 3 м, при наличии существующих 2 широких тротуаров общей шириной 7 м. В результате незаконного строительства тротуара, 30 см слоем ПГС был засыпан плодородный травяной слой почвы, корневая шейка деревьев. Также открытые водоотводы с проезжей части, кроме закрытия асфальтом были изнутри закупорены бордюрами, что приведет к затоплению улицы в дожди", - говорится в сообщении.


Экологическое общество Алматы

Общественники считают, из-за того, что закатывают в асфальт и плитку многочисленные зеленые пространства города, миллионы жителей Алматы страдают от жары, зноя, духоты, от пыли и выхлопных газов.

Кроме того, деревьям для благоприятного роста с каждой стороны необходимо по 3 метра открытой почвы с травой. Из-за закупоривания стройматериалами деревья в дальнейшем погибают", - пишут общественники.


Экологическое общество Алматы

Члены общества заявляют, что все строящиеся в городе дублирующие тротуары являются незаконным строительством и освоением бюджета, так как "текущий ремонт" должен проводиться только уже "существующих" тротуаров.

Ранее активисты из Экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
 
