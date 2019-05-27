Амандык Баталов поздравил выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы с последним звонком

Талдыкорган. 25 мая. Kazakhstan Today - В этом учебном году 717 учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы города Талдыкоргана успешно завершили учебный год, из них 90 прошли тестирование в Кембриджском экзаменационном Совете международного уровня. С окончанием школы поздравил учеников аким Алматинской области Амандык Баталов, выступив с поздравительной речью на торжественной линейке в НИШ, передает корреспондент агентства.

Уважаемые выпускники, ученики, учителя, родители! Я всегда с волнением прихожу в вашу школу, потому что Назарбаев Интеллектуальная школа города Талдыкоргана - это один из первых подобных проектов, реализуемых по республике. Я помню, как эту школу посещал Елбасы, дав хорошую оценку проделанной работе. Здесь для вас созданы все условия для получения достойного образования. То, что НИШ города Талдыкоргана 5-й раз признается лучшей олимпийской школой - это наглядный результат вашей работы и ваших педагогов. Последний звонок знаменует собой прощание с детством, вступление в новую жизнь. Всегда гордитесь своей школой, которая дала вам знания, своим городом, где выросли, своими учителями, не жалея сил обучавшими вас, своими родителями, которые всегда заботятся о вас, и нашим независимым Казахстаном, где множество возможностей для каждого. Наша страна динамично развивается благодаря нашему Елбасы, нашему Первому Президенту. Так пусть задуманное вами реализуется, заветные мечты сбудутся. Желаю найти хорошее место в жизни, быть счастливыми и радовать своих родителей", - сказал Амандык Баталов.

Директор школы Сауле Умербекова пожелала выпускникам светлого и прекрасного будущего во взрослой жизни. Кроме этого, по словам директора, благодаря просьбе одного из учащихся, акиматом области школе был подарен 3D-принтер.

Во время линейки состоялась Церемония награждения отличников учебы и активистов школы по номинациям.

Победителями и призерами в номинации "Лучший ученик года" были названы 8 учеников, имеющих достижения в учебе, в различных предметных олимпиадах, научных конкурсах и общественной жизни школы. Среди них ученик 11 "А" класса Алмас Нургалиев, который в течение учебного года внес в контент онлайн-энциклопедии "Википедия" 385 статей; ученица 11 "D" класса, обладательница серебряной медали по математике на республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам, бронзовой медали на Европейской олимпиаде по математике в Украине Аружан Сабырбек, ученица 12 "С" класса, обладательница 1-го места в республиканском конкурсе научных проектов по биологии, 1-го места в конкурсе научных проектов по общеобразовательным предметам Оксана Дмитриенко и другие.

По традиции кубок был вручен и победителям групповой номинации "Лучший шанырак года". Благодарственное письмо за вклад в процесс проведения международной аккредитации было вручено председателю попечительского совета школы Арыстанбеку Стыбаеву.

В свою очередь, поблагодарить учителей за их труд, а руководство за создание благоприятных условий школьной жизни от имени выпускников вызвался Даниэль Фисюков, который произнес трогательную речь на трех языках.

Затем, по школьной традиции после линейки состоялся классный час, в котором принял участие Амандык Габбасович. Аким вместе с другими гостями посетил школу, пообщался с учениками, которые представили свои научно-исследовательские проекты в сфере робототехники, сельского хозяйства, проекты по освоению космоса.

Напомним, за 9 лет 79 выпускников поступили в Назарбаев Университет, 74 вошли в число студентов лучших учебных заведений мира, более 650 учащихся прославили область своими победами в международных, республиканских и региональных олимпиадах. На данном этапе в НИШ города Талдыкоргана трудятся 150 квалифицированных педагогов.

Отметим, последний школьный звонок прозвенел сегодня более чем для 14 тысяч выпускников 768 школ Алматинской области.

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