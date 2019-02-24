Аномальный холод закончился в Казахстане

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Температура воздуха в Казахстане вернулась к климатическим значениям, передает Kazakhstan Today.

Северо-восточные тропосферные потоки, ставшие причиной кратковременного понижения температуры в республике, сменились на западные и юго-западные. Поэтому в предстоящие трое суток температура воздуха в Казахстане будет близкой к климатическим значениям", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 12-14 февраля.

По информации синоптиков, через южные области республики будет перемещаться циклон, который вызовет осадки и повышение температуры воздуха на юге и юго-востоке республики. А остальная территория Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с преимущественно погодой без осадков.

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