Бишкек. 22 декабря. Kazakhstan Today - Арестованного в Алматы бывшего депутата из Кыргызстана лишили казахстанского гражданства, передает Kazakhstan Today.

Паспорт арестованного в Алматы экс-депутата жогорку кенеша Дамирбека Асылбек уулу признали недействительным, сообщила Генпрокуратура КР. В ведомстве отметили, что по законодательству Казахстана, если у человека выявили еще одно гражданство, он автоматически лишается паспорта РК.

"Во время задержания у Дамирбека Асылбек уулу действительно был паспорт гражданина Казахстана, но сейчас его аннулировали и судят как гражданина Кыргызстана", - сообщили в надзорном органе.

Асылбек уулу обвиняют в экономической контрабанде в составе транснациональной преступной организации, пишет 24.kg

Агентство напомнило, что Уланбека Мурадилова, Дамирбека Асылбек уулу и Эмилбека Кочорбаева задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахстанское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишила его депутатского мандата.

Дамирбек Асылбек уулу проходит по части 1 статьи 264 (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) и части 3 статьи 234 (Экономическая контрабанда) УК РК.

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