Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2018
  • 22
  • :
  • 07
Новости регионов
-8º Облачно
днем 6º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Арестованного в Алматы бывшего депутата из Кыргызстана лишили казахстанского гражданства22.12.2018
Общество  12:31

Бишкек. 22 декабря. Kazakhstan Today - Арестованного в Алматы бывшего депутата из Кыргызстана лишили казахстанского гражданства, передает Kazakhstan Today.

Паспорт арестованного в Алматы экс-депутата жогорку кенеша Дамирбека Асылбек уулу признали недействительным, сообщила Генпрокуратура КР. В ведомстве отметили, что по законодательству Казахстана, если у человека выявили еще одно гражданство, он автоматически лишается паспорта РК.

"Во время задержания у Дамирбека Асылбек уулу действительно был паспорт гражданина Казахстана, но сейчас его аннулировали и судят как гражданина Кыргызстана", - сообщили в надзорном органе.

Асылбек уулу обвиняют в экономической контрабанде в составе транснациональной преступной организации, пишет 24.kg.

Агентство напомнило, что Уланбека Мурадилова, Дамирбека Асылбек уулу и Эмилбека Кочорбаева задержали в Казахстане 15-16 февраля. Асылбек уулу Дамирбека, у которого оказалось казахстанское гражданство, считают главой контрабандистов. В апреле ЦИК Кыргызстана лишила его депутатского мандата.

Дамирбек Асылбек уулу проходит по части 1 статьи 264 (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) и части 3 статьи 234 (Экономическая контрабанда) УК РК.
Просмотров: 3747
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.12.2018   12:56
В Астане отменили занятия для 0-4 классов второй смены
22.12.2018   12:31
Арестованного в Алматы бывшего депутата из Кыргызстана лишили казахстанского гражданства
22.12.2018   11:45
В месте падения первой ступени ракеты "Протон-М" в Карагандинской области проводится экологическое обследование
22.12.2018   11:30
В связи с проведением марафона 23 декабря в Астане ограничат движение автомашин и изменят маршруты автобусов
22.12.2018   10:19
Фото: astana.gov.kz
Спасатели Астаны напомнили о мерах безопасности в морозные дни
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today