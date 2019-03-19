Численность населения Казахстана на 1 февраля составила 18 415,5 тыс. человек

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана на 1 февраля 2019 года составила 18 415,5 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в том числе численность городского населения составила 10 709,4 тыс. человек (58,2%), сельского - 7706,1 тыс. человек (41,8%).

По сравнению с 1 февраля 2018 года численность населения увеличилась на 237,9 тыс. человек, или 1,3%.

За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в городах республиканского значения: Шымкенте (56,6 тыс. человек), Алматы (51,6 тыс. человека) и Астане (46,7 тыс. человек).

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