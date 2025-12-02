Что ждет казахстанцев в декабре

Рассказать друзьям

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Праздники









16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости. В этом году праздник выпадает на вторник.





31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня, а при шестидневной - 4 выходных и 26 рабочих.





Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.





Зимние каникулы









Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.





Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах





Depositphotos





С 1 декабря по 28 февраля в Казахстане действует запрет на передвижение на летних шинах.





В Казахстане с 1 декабря запускается автолизинг для граждан





Depositphotos





Теперь наряду с программой льготного автокредитования появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.





Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города Алматы пройдут с 24 по 26 декабря текущего года









Напомним, в Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Как отметили в акимате, обновленная градостроительная концепция ориентирована на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта. Особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части.





В первых числах декабря все подразделения Вооруженных сил РК приведут в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу





Минобороны РК





Первого декабря в Вооруженных силах стартовал новый учебный год. В течение недели в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия, направленные на совершенствование навыков действий личного состава при приведении в боевую готовность, сообщили в Минобороны РК.





На занятиях уточняются боевые расчеты и порядок действий дежурных служб, отрабатывается взаимодействие штабов и воинских частей с территориальными подразделениями других войск и воинских формирований, центральными и местными исполнительными органами.





Военнослужащие совершат марши на боевой технике из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий прибудут воздушным и железнодорожным транспортом.





В настоящее время проходят тренировки по развертыванию пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание уделяется практическим действиям соединений и воинских частей. Комплексные тактико-строевые занятия продлятся до 7 декабря текущего года.





В этот период в целях безопасности на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения.





Совместные рейды МЧС и МВД





Depositphotos





С 1 по 5 декабря МЧС совместно с МВД проводят республиканскую акцию "Газбаллон", главная цель которой - пресечение правонарушений при эксплуатации газобаллонного оборудования и предотвращение аварийных ситуаций.





В рамках акции запланированы:





рейдовые проверки в паркингах и на дорогах с фиксацией и пресечением фактов незаконного размещения автомобилей с ГБО;

разъяснительная работа с организациями и жильцами многоквартирных домов о недопустимости въезда таких автомобилей в закрытые подземные паркинги;

профилактические мероприятия на газозаправочных станциях, направленные на недопущение заправки бытовых газовых баллонов.





Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты и совместные туры по Шелковому пути





Depositphotos





С 1 декабря текущего года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан - Бухара, Туркестан - Ургенч (Хива) и Туркестан - Самарканд. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тыс. тенге в одну сторону, сообщили в Министерстве туризма.





На первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока.





Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии. В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.





Тайский лоукостер Thai AirAsia X начинает полеты между Алматы и Бангкоком





С 1 декабря текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд - Thai Air Asia X. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок - Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям), сообщили в КГА.





В декабре запустят новый поезд "Тальго" по маршруту Алматы - Костанай





КТЖ





С 16 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает новый маршрут "Тальго" № 119/120 Алматы - Костанай, который будет курсировать по четным дням. Формирование состава из вагонов "Тальго" позволит сократить время в пути на 12 часов по сравнению со стандартными поездами, сообщил нацперевозчик.





Поезд из Атырау в Алматы будет курсировать ежедневно





С 14 декабря 2025 года маршрут поезда № 41/42 Атырау - Алматы переводится на ежедневный график курсирования, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





Поезд Алматы - Петропавловск ("Тальго") будет курсировать через день





С 15 декабря 2025 года поезд "Тальго" № 105/106 Алматы - Петропавловск начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня.





Запускается поезд "Тальго" Астана - Жезказган с продлением до Кызылорды





С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" продлевает маршрут поезда "Тальго" № 65/66 Астана - Жезказган до Кызылорды, объединяя центральные и южные регионы Казахстана. Поезд Астана - Кызылорда будет курсировать через день. Данный маршрут позволит перевозить более 400 пассажиров.





Нацперевозчик запускает ежедневное курсирование международного поезда "Тальго" Алматы - Ташкент





С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает ежедневное курсирование поезда "Тальго" по маршруту Алматы - Ташкент. Ежедневное сообщение позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.





В Астане пройдет международный турнир по бадминтону





акимат Астаны





С 17 по 21 декабря в столице будет проходить международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025. Эти соревнования - одно из ключевых событий сезона, включенное в официальный календарь Всемирной федерации бадминтона (BWF), передает официальный сайт городского акимата.





В соревнованиях примут участие спортсмены из 43 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, а также страны Европы и Азии.





Погода в декабре









По предварительному прогнозу Казгидромета , зима на большей территории Казахстана ожидается умеренно теплая с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. В течение зимнего периода предполагаются так называемые температурные качели, то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода.





В целом декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков.





Средняя за месяц температура воздуха в декабре ожидается:





выше нормы на 12 градусов на большей части территории республики,

около нормы - в юго-восточной половине (в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу, на юге Карагандинской области и области Абай, на юго-востоке Кызылординской области и области Улытау).





Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - на большей части Кызылординской области, на юго-востоке Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на западе области Улытау.





Осадки ожидаются преимущественно в виде снега с метелями, штормовыми ветрами, гололедами и туманами. При выходе южных циклонов в отдельные дни возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега. В отдельные периоды с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков, не исключены ясные морозные дни.





Наиболее интенсивная волна холода в декабре ожидается в конце первой декады - на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23-28 мороза, днем до 13-18 мороза.





Во второй и третьей декадах температурный фон ночью будет колебаться от 15-20 до 5-10 мороза, днем от 3 мороза - 2 тепла до 5-10 мороза, на востоке - в отдельные дни температура воздуха будет понижаться ночью до 25-35 мороза, днем до 15-20 мороза.





На западе и в южной половине страны в начале месяца ожидается еще повышенный температурный фон - днем 5-10 тепла, к концу первой декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 12-17 мороза, днем 3-8 мороза. Затем предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до 7-12 мороза, днем ожидается преимущественно в пределах 0-8 тепла.