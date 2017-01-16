ЦОНы Астаны и Алматы работают в воскресенье

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Центры обслуживания населения Астаны и Алматы сегодня работают с 08.00 до 15.00, сообщает пресс-служба Правительства для граждан.
"Сообщаем, что в воскресенье, 15 января, для удобства граждан центры обслуживания населения Астаны и Алматы работают с 8 утра до 15.00", - говорится в сообщении.
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