Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 января 2017
  • 08
  • :
  • 52
Все области
-8º Туман
днем 1º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

ЦОНы Астаны и Алматы работают в воскресенье15.01.2017
Общество  10:00
Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Центры обслуживания населения Астаны и Алматы сегодня работают с 08.00 до 15.00, сообщает пресс-служба Правительства для граждан.

"Сообщаем, что в воскресенье, 15 января, для удобства граждан центры обслуживания населения Астаны и Алматы работают с 8 утра до 15.00", - говорится в сообщении.
Просмотров: 7961
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
15.01.2017   15:04
СМИ: Арестован бывший замруководителя администрации президента РК Майлыбаев
15.01.2017   14:01
Хозяин обрушившегося в Шымкенте дома самовольно переоборудовал гараж под времянку - ДЧС ЮКО
15.01.2017   11:01
В воскресенье на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков
15.01.2017   10:00
ЦОНы Астаны и Алматы работают в воскресенье
14.01.2017   23:00
Специалисты обследуют дом в Сарани, жильцам которого предложили временно покинуть квартиры
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика